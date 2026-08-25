Search
Close this search box.

Governo tenta incluir Lito Sousa em pesquisa experimental contra doença rara nos EUA

Ministério da Saúde entrou em contato com pesquisadores americanos, mas participação do influenciador ainda depende de triagem e do cumprimento dos critérios científicos estabelecidos pelos estudos

O Ministério da Saúde solicitou que o influenciador e ex-piloto Lito Sousa seja avaliado para participar de uma pesquisa experimental nos Estados Unidos contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurológica rara, progressiva e sem cura conhecida.

A pasta informou nesta terça-feira (25) que estabeleceu contato com pesquisadores americanos para tentar viabilizar a participação do influenciador. Lito foi colocado em uma lista preliminar, mas ainda precisará passar por uma triagem.

A análise deverá verificar se o quadro clínico atende aos critérios definidos pelos responsáveis pelo estudo e pelas autoridades regulatórias dos Estados Unidos.

A inclusão na lista preliminar não garante que Lito receberá a substância experimental. A participação dependerá da avaliação médica, da disponibilidade de vagas e das regras científicas e éticas estabelecidas antes do início da pesquisa.

Ministério da Saúde procurou pesquisadores americanos

A iniciativa foi confirmada pelo Ministério da Saúde em nota enviada ao programa Estúdio i, da GloboNews.

Segundo a pasta, representantes do governo brasileiro realizaram contatos com pesquisadores nos Estados Unidos para avaliar as possibilidades de inclusão de Lito em um estudo clínico.

A esposa do influenciador, Mila Seidl, declarou que ainda não havia recebido uma comunicação direta do Ministério da Saúde. A pasta afirmou que também procurava estabelecer contato com a família.

A mobilização acontece em meio à rápida evolução do quadro de saúde de Lito. Segundo Mila, o influenciador já apresentou perda de visão e mobilidade, necessita do auxílio permanente de um cuidador e recebe atendimento de saúde em casa.

Dois estudos foram procurados pela família

A família apontou duas pesquisas como possíveis caminhos: o ION717, conduzido pela farmacêutica Ionis Pharmaceuticals, e o PRiSM, desenvolvido por pesquisadores ligados ao Broad Institute, instituição vinculada a Harvard e ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT.

Na manhã desta terça-feira, Mila informou que as duas instituições responderam aos pedidos da família, mas não autorizaram a inclusão de Lito em grupos que recebem os medicamentos experimentais.

O estudo do ION717 estava fechado para novos voluntários. Mesmo assim, a família tentou obter uma avaliação excepcional diante da gravidade e da rápida progressão da doença.

No caso do PRiSM, Lito teria sido aceito para participar do grupo controle, no qual receberia acompanhamento e realizaria os exames previstos, mas não teria acesso à substância experimental durante essa etapa.

A família decidiu não seguir com essa possibilidade, pois precisaria permanecer nos Estados Unidos sem a garantia de que Lito receberia o composto testado.

Participação depende de critérios definidos previamente

Os pesquisadores estabelecem previamente quem poderá participar de um estudo clínico. As regras incluem critérios de inclusão e exclusão relacionados ao diagnóstico, ao estágio da doença, à idade, às condições gerais de saúde e ao uso de outros medicamentos.

O número de participantes também faz parte do desenho científico aprovado pelas instituições de pesquisa e pelas autoridades regulatórias.

A entrada de uma pessoa fora dos critérios pode comprometer a segurança dos envolvidos e a confiabilidade dos resultados. Qualquer alteração relevante no protocolo precisa passar por novas avaliações científicas, éticas e regulatórias.

A rigidez permite que os resultados sejam posteriormente auditados e comparados. Os pesquisadores precisam comprovar que todos os procedimentos seguiram as regras aprovadas antes do início da pesquisa.

A gravidade de uma doença pode ser considerada na análise de risco e benefício, mas não elimina as exigências de segurança ou permite a inclusão automática de um paciente.

O que significa participar do grupo controle

Os estudos clínicos frequentemente separam os voluntários em diferentes grupos. Uma parte recebe a substância investigada, enquanto outra funciona como grupo de comparação.

Os participantes do grupo controle realizam exames e são acompanhados pela equipe científica, mas podem não receber o medicamento em teste.

A comparação permite verificar se uma eventual mudança no quadro está associada à substância experimental ou à evolução natural da doença, ao acompanhamento médico e a outros fatores.

Sem um grupo controle, seria mais difícil determinar se o medicamento produziu algum resultado real.

A possibilidade apresentada a Lito no PRiSM envolvia justamente a participação nesse grupo. Ele integraria a pesquisa e seria acompanhado, mas não receberia inicialmente a terapia experimental.

Família tentou acesso compassivo ao ION717

Outra alternativa procurada pela família foi o chamado uso compassivo.

Esse mecanismo permite que determinados pacientes tenham acesso a um medicamento ainda não aprovado, mesmo sem integrarem formalmente o estudo clínico.

A autorização depende de diferentes fatores, como a avaliação do estado de saúde do paciente, a decisão da empresa responsável pelo medicamento, a disponibilidade da substância e a aprovação das autoridades sanitárias.

A farmacêutica Ionis Pharmaceuticals possui uma política de acesso a medicamentos experimentais, mas recusou o pedido apresentado pela família para o ION717.

O uso compassivo não é uma obrigação automática das empresas. A liberação precisa considerar riscos médicos, capacidade de fornecimento e possíveis impactos sobre a pesquisa em andamento.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma enfermidade neurológica rara provocada pelo comportamento anormal de proteínas chamadas príons.

Essas proteínas malformadas desencadeiam um processo que compromete outras proteínas normais e provoca danos progressivos aos neurônios.

A doença pode causar alterações cognitivas, dificuldade de locomoção, problemas de equilíbrio, perda de visão, mudanças de comportamento e redução rápida da autonomia.

A evolução costuma ser acelerada. Quando os sintomas se tornam perceptíveis, o processo de degeneração cerebral já pode estar em estágio avançado.

Os cuidados disponíveis concentram-se no controle dos sintomas e no suporte ao paciente. Não existe tratamento aprovado capaz de interromper ou reverter a doença.

Pesquisas tentam reduzir produção da proteína príon

O ION717 e o PRiSM utilizam tecnologias diferentes, mas compartilham um objetivo: reduzir a produção da proteína príon normal, conhecida como PrP.

Essa proteína é produzida a partir das instruções do gene PRNP. Os pesquisadores tentam diminuir sua produção para reduzir a quantidade de material disponível para a formação das proteínas malformadas.

A estratégia busca desacelerar o processo de propagação da doença no cérebro. Ela não significa que os danos neurológicos existentes seriam revertidos.

Os dois estudos estão em fases iniciais e procuram avaliar principalmente segurança, tolerabilidade, comportamento da substância no organismo e efeito sobre o alvo biológico.

A segurança e a eficácia dessas terapias ainda não foram comprovadas.

Como funciona o ION717

O ION717 utiliza uma tecnologia conhecida como oligonucleotídeo antissenso, ou ASO.

A molécula sintética foi desenvolvida para se ligar ao RNA responsável por transmitir as instruções do gene PRNP. Ao interferir nesse processo, a terapia tenta diminuir a fabricação da proteína príon.

O composto é administrado por via intratecal, com aplicação no líquido que envolve o cérebro e a medula espinhal.

O estudo PrProfile é uma pesquisa de fase 1/2a que avalia segurança, tolerabilidade e efeitos biológicos do ION717 em aproximadamente 56 pacientes com doenças priônicas. Segundo a Ionis Pharmaceuticals, a pesquisa está ativa, mas não recebe novos participantes.

A condição reforça a dificuldade enfrentada pela família de Lito para obter uma vaga.

Como funciona o PRiSM

O PRiSM utiliza uma técnica conhecida como RNA de interferência, ou siRNA.

Em vez de bloquear diretamente a leitura do RNA, a tecnologia procura orientar mecanismos celulares para localizar e destruir as moléculas responsáveis pela produção da proteína príon.

A meta final é semelhante à do ION717: reduzir a quantidade de PrP disponível e tentar desacelerar o avanço da doença.

O estudo está em uma fase inicial de testes em humanos e pretende avaliar a segurança, a tolerabilidade e os efeitos do composto em pacientes sintomáticos.

O registro oficial no ClinicalTrials.gov informa que a pesquisa avalia uma terapia de siRNA direcionada à proteína príon.

O número reduzido de voluntários e os critérios de seleção tornam o acesso restrito, mesmo quando o cadastro da pesquisa aparece aberto.

Tratamentos ainda não têm eficácia comprovada

O fato de uma substância ter avançado para testes em humanos não significa que ela já seja segura ou eficaz.

Nas fases iniciais, os pesquisadores procuram identificar efeitos adversos, verificar como o organismo reage e determinar quais doses podem ser administradas com segurança.

Os estudos também analisam se o medicamento alcança o alvo planejado e produz as alterações biológicas esperadas.

Uma eventual redução da proteína príon seria um resultado importante para a pesquisa, mas não comprovaria isoladamente que a terapia consegue interromper a doença ou melhorar o quadro clínico dos pacientes.

As etapas seguintes precisariam demonstrar os benefícios em um número maior de participantes e comparar os resultados com grupos de controle.

Acesso ao cérebro representa um desafio

O desenvolvimento de terapias para doenças neurológicas enfrenta dificuldades específicas.

O cérebro possui uma proteção natural conhecida como barreira hematoencefálica, que restringe a passagem de diversas substâncias presentes na corrente sanguínea.

A administração no líquido que envolve o cérebro e a medula busca contornar parte desse obstáculo. Mesmo assim, o medicamento precisa se distribuir por diferentes regiões e permanecer ativo pelo tempo necessário.

Na doença de Creutzfeldt-Jakob, os danos não ficam concentrados em uma única área. A degeneração pode atingir diferentes partes do cérebro, o que amplia o desafio de fazer a terapia alcançar células suficientes.

Os pesquisadores também precisam determinar quanto da proteína normal pode ser reduzido sem prejudicar funções importantes do organismo.

Estudo experimental envolve riscos e incertezas

A busca por um tratamento experimental ocorre diante de uma doença grave, acelerada e sem uma terapia aprovada capaz de interromper sua progressão.

Nesse contexto, médicos e pesquisadores avaliam a relação entre os riscos do medicamento e a evolução esperada sem tratamento.

Uma condição letal pode justificar a aceitação de um nível maior de incerteza, mas a aplicação ainda precisa respeitar critérios éticos, científicos e de segurança.

Os voluntários e seus responsáveis devem ser informados de que o medicamento pode não produzir benefícios e ainda provocar efeitos adversos desconhecidos.

A participação em um estudo também pode exigir deslocamento, permanência próxima ao centro de pesquisa e acompanhamento médico por um período prolongado.

Triagem definirá possibilidade de participação

A atuação do Ministério da Saúde abre uma nova tentativa de aproximação com os responsáveis pelas pesquisas americanas.

A próxima etapa será a análise das condições clínicas de Lito e a verificação dos critérios exigidos pelo protocolo.

A equipe responsável precisará avaliar o diagnóstico, o estágio da doença, a condição geral do paciente e a compatibilidade com o desenho do estudo.

Mesmo com a intermediação do governo brasileiro, a decisão caberá aos pesquisadores e às autoridades responsáveis pela condução e fiscalização da pesquisa nos Estados Unidos.

A família acompanha o processo enquanto busca uma alternativa capaz de desacelerar a progressão da doença. As terapias avaliadas permanecem experimentais e não oferecem garantia de benefício, estabilização ou recuperação das funções já comprometidas.

Mais lidas

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube