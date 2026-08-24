Lula lidera primeiro turno, mas empata com Flávio e Caiado em simulações de segundo, aponta Nexus/BTG

Presidente registra 41% contra 37% de Flávio Bolsonaro no principal cenário; levantamento ouviu 2.006 eleitores e tem margem de erro de dois pontos percentuais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança das intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (24).

No principal cenário apresentado aos eleitores, Lula registra 41%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 37%. A diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais.

Os demais nomes testados não alcançam dois dígitos. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 5%, seguido por Renan Santos, do Missão, e Romeu Zema, do Novo, ambos com 3%.

Nas simulações de segundo turno, o cenário fica mais equilibrado. Lula aparece tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. O presidente mantém vantagem fora da margem de erro contra Romeu Zema e Renan Santos.

A pesquisa ouviu 2.006 eleitores entre os dias 21 e 23 de agosto, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula tem 41% e Flávio Bolsonaro aparece com 37%

No primeiro cenário de primeiro turno apresentado pelo instituto, Lula concentra 41% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registra 37%.

Os números mostram uma disputa concentrada entre os dois primeiros colocados. Somados, Lula e Flávio reúnem 78% das intenções de voto registradas nessa simulação.

Ronaldo Caiado aparece com 5%, enquanto Renan Santos e Romeu Zema possuem 3% cada. O escritor Augusto Cury, do Avante, registra 2%, e Samara Martins, da Unidade Popular, tem 1%.

Rui Costa Pimenta, do PCO, Hertz Dias, do PSTU, Edmilson Costa, do PCB, Wilson Grassi Júnior, do Democrata, e Clariana Barão, da Democracia Cristã, não pontuaram nesse cenário.

Entre os entrevistados, 5% afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos apresentados. Outros 3% disseram que ainda não sabem em quem votar ou preferiram não responder.

Lula e Flávio concentram disputa presidencial

A distância entre Lula e Flávio Bolsonaro é de quatro pontos percentuais no principal cenário de primeiro turno. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos, o resultado deve ser interpretado considerando a possível variação de cada percentual.

Lula pode oscilar entre 39% e 43%, enquanto Flávio pode variar entre 35% e 39%. Os números mantêm os dois candidatos à frente dos demais nomes apresentados aos entrevistados.

Caiado, que ocupa a terceira colocação com 5%, aparece 32 pontos atrás de Flávio. Os outros candidatos registram percentuais iguais ou inferiores a 3%.

A pesquisa representa um retrato das intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas. Os resultados não constituem uma previsão definitiva do resultado das urnas e podem mudar durante a campanha eleitoral.

Cenário com Pablo Marçal altera percentuais

O instituto também apresentou uma segunda simulação de primeiro turno com a inclusão do empresário Pablo Marçal (PRTB).

Nesse cenário, Lula registra 40%, uma redução de um ponto em comparação com a primeira simulação. Flávio Bolsonaro aparece com 34%, três pontos abaixo do percentual obtido no cenário sem Marçal.

Ronaldo Caiado mantém 5%, enquanto Pablo Marçal alcança 4%. Renan Santos registra 3%, e Romeu Zema e Augusto Cury aparecem com 2% cada.

Samara Martins, Rui Costa Pimenta e Clariana Barão possuem 1% das intenções de voto. Hertz Dias, Edmilson Costa e Wilson Grassi Júnior não pontuaram.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos nomes representam 4%. Outros 3% dos participantes não souberam ou não responderam.

Marçal registrou candidatura mesmo inelegível

Pablo Marçal apresentou seu pedido de registro de candidatura à Presidência da República ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 15 de agosto.

O empresário, entretanto, está inelegível. A Justiça Eleitoral já determinou restrições à sua participação na disputa enquanto o processo de registro não é analisado definitivamente.

Marçal foi impedido de participar de debates eleitorais, receber recursos públicos de campanha, utilizar verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário e ter acesso ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.

A decisão também impede a realização de atos de propaganda eleitoral. O pedido de registro ainda será julgado pelo TSE quando o processo estiver pronto para uma decisão definitiva.

Apesar dessa situação jurídica, o instituto incluiu o nome de Marçal em um dos cenários para medir o impacto de sua eventual presença sobre os percentuais dos demais concorrentes.

Lula e Flávio Bolsonaro empatam no segundo turno

Em uma eventual disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento aponta empate técnico.

Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 45%. A diferença é de apenas um ponto percentual, inferior à margem de erro da pesquisa.

Nesse cenário, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos dois candidatos. Outro 1% não soube ou não respondeu.

Considerando a margem de erro, Lula pode oscilar entre 44% e 48%, enquanto Flávio pode variar entre 43% e 47%. Os intervalos se sobrepõem, caracterizando o empate técnico.

A simulação mostra uma disputa mais apertada do que a observada no primeiro turno, quando Lula aparece quatro pontos à frente do senador.

Lula e Caiado também aparecem tecnicamente empatados

O segundo cenário considerado tecnicamente empatado envolve Lula e Ronaldo Caiado.

O presidente aparece com 46%, enquanto o ex-governador de Goiás registra 42%. A diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais.

Com a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, Lula pode variar entre 44% e 48%, enquanto Caiado pode oscilar entre 40% e 44%. Como os intervalos se encontram no limite, o instituto classifica o cenário como empate técnico.

Os eleitores que disseram votar em branco, anular ou não escolher nenhum candidato representam 11%. Outros 2% não souberam responder.

Embora Caiado registre apenas 5% na simulação de primeiro turno, seu desempenho cresce significativamente quando o nome é apresentado em uma disputa direta contra Lula.

Presidente tem vantagem contra Romeu Zema

Em uma eventual disputa de segundo turno contra Romeu Zema, Lula aparece com vantagem fora da margem de erro.

O presidente registra 47%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais alcança 40%. A diferença é de sete pontos percentuais.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos dois candidatos somam 11%. Outros 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Considerando a margem de erro, Lula pode variar entre 45% e 49%, enquanto Zema pode oscilar entre 38% e 42%. Nesse caso, os intervalos não se encontram.

Zema aparece com 3% no principal cenário do primeiro turno e com 2% quando Pablo Marçal é incluído na disputa.

Lula abre 12 pontos contra Renan Santos

A maior vantagem de Lula entre os cenários de segundo turno testados ocorre em uma disputa contra Renan Santos, coordenador do Movimento Brasil Livre e candidato do Missão.

Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 35% de Renan Santos. A distância entre os dois é de 12 pontos percentuais.

Nesse cenário, 15% dos entrevistados votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos. Outros 2% não souberam ou não responderam.

O percentual de eleitores que não escolheriam nenhum dos dois é o maior entre as quatro simulações de segundo turno apresentadas pelo instituto.

No primeiro turno, Renan possui 3% tanto no cenário sem Pablo Marçal quanto na simulação que inclui o empresário.

Resultados mostram disputa aberta no segundo turno

Embora Lula lidere os dois cenários de primeiro turno, os números indicam uma disputa equilibrada em eventuais confrontos diretos com Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado.

Contra Flávio, a diferença é de apenas um ponto. No confronto com Caiado, a vantagem numérica de Lula chega a quatro pontos, mas os percentuais permanecem no limite da margem de erro.

Já nas disputas com Zema e Renan Santos, Lula mantém uma vantagem superior à variação máxima prevista na pesquisa.

Os resultados também mostram diferenças no percentual de eleitores que votariam em branco, anulariam ou rejeitariam os dois nomes apresentados. Esse grupo varia de 8% no cenário entre Lula e Flávio a 15% na disputa entre Lula e Renan.

O que significa empate técnico

Um empate técnico ocorre quando a diferença entre os candidatos não permite afirmar, considerando a margem de erro, que um deles está numericamente à frente em toda a faixa possível de variação.

No confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, por exemplo, o petista registra 46% e o senador aparece com 45%. Com uma margem de dois pontos, os percentuais dos candidatos podem variar dentro de intervalos que se sobrepõem.

A mesma situação aparece no confronto entre Lula e Caiado. Embora o presidente tenha 46% e o ex-governador registre 42%, as faixas possíveis chegam ao mesmo ponto no limite da margem de erro.

O empate técnico não significa que os candidatos possuem exatamente o mesmo percentual, mas que a diferença observada não é suficiente para estabelecer uma liderança isolada dentro dos parâmetros estatísticos do levantamento.

Pesquisa ouviu mais de 2 mil eleitores

A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores em todo o país entre os dias 21 e 23 de agosto.

As entrevistas foram realizadas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança informado pelo instituto é de 95%.

Isso significa que, se o levantamento fosse repetido várias vezes com a mesma metodologia, a expectativa estatística é que os resultados ficassem dentro da margem indicada em 95% das aplicações.

A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-09028/2026.

Confira os principais números da pesquisa Nexus/BTG

No primeiro cenário, Lula aparece com 41%, Flávio Bolsonaro tem 37%, Caiado registra 5%, Renan Santos e Zema possuem 3%, Augusto Cury alcança 2% e Samara Martins marca 1%.

Na simulação com Pablo Marçal, Lula tem 40%, Flávio registra 34%, Caiado aparece com 5%, Marçal possui 4%, Renan marca 3%, enquanto Zema e Cury ficam com 2%.

Nos cenários de segundo turno, Lula registra 46% contra 45% de Flávio Bolsonaro e 46% contra 42% de Ronaldo Caiado. As duas simulações apresentam empate técnico.

Contra Zema, o presidente alcança 47%, enquanto o ex-governador tem 40%. Na disputa com Renan Santos, Lula registra 47% e o candidato do Missão aparece com 35%.