Itaquá prorroga vacinação contra o HPV até dezembro para jovens de 15 a 19 anos

Estratégia segue orientação do Ministério da Saúde e cria nova oportunidade para quem não recebeu a vacina

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) em Itaquaquecetuba foi prorrogada até 31 de dezembro de 2026 para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina. A medida faz parte da estratégia de resgate vacinal para alcançar pessoas que ficaram fora da imunização na idade recomendada.

A vacinação de rotina contra o HPV é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos em dose única. Nessa idade, a resposta imunológica é mais eficaz e a proteção ocorre preferencialmente antes do contato com o vírus. A estratégia destinada aos 15 a 19 anos, portanto, não muda a recomendação principal. Ela funciona como um resgate para aqueles que perderam a oportunidade de se imunizar no período indicado.

O HPV está entre as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo. Existem mais de 200 tipos do vírus e alguns deles estão associados ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, incluindo os de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

Para o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha, ampliar o acesso à vacinação é fundamental para fortalecer as ações preventivas. “Se vacinar é um ato de responsabilidade coletiva e seguimos firmes no compromisso de proteger a população.”

A iniciativa representa uma política de prevenção que busca reduzir, a longo prazo, a ocorrência de doenças relacionadas ao HPV. Para o prefeito Eduardo Boigues, a vacinação representa uma ação concreta de cuidado com a população. “A prevenção é a melhor escolha. A vacinação é rápida, segura e eficaz, e é fundamental para manter a população protegida.”

Para receber o imunizante, a orientação é apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal. As UBSs funcionam de segunda a sexta, das 7h às 16h, enquanto a UBS+ Centro atende até 20h30.