Oito dias sem Kewin: entenda a linha do tempo do desaparecimento

Desentendimento entre o casal, ida ao trabalho da noiva e passagem pela casa da mãe antecederam o desaparecimento do jovem

O desaparecimento de Kewin completa oito dias neste sábado (15), e familiares e amigos continuam mobilizados em busca de informações que possam ajudar a descobrir o paradeiro do jovem.

Em conversa com nossa reportagem, a noiva de Kevin, Letícia, relatou detalhes dos momentos que antecederam o desaparecimento.

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Segundo ela, na quinta-feira (6) que antecedeu o desaparecimento, o casal teve um desentendimento. Os dois já moravam juntos e, apesar da discussão, passaram a noite juntos na residência.

Na manhã seguinte, Letícia foi trabalhar. De acordo com o relato dela, ainda estava chateada com a situação e não queria conversar naquele momento.

Kevin, então, teria ido até o local de trabalho da noiva na tentativa de conversar com ela. Como Letícia disse que naquele momento não seria possível conversar, ele teria deixado o próprio celular na recepção.

Segundo Letícia, a atitude teria sido uma tentativa de mostrar que não havia conversas no WhatsApp que comprovassem uma eventual traição, já que ela estava desconfiada de que Kevin pudesse estar se relacionando com outra pessoa.

Antes de seguir para o trabalho da noiva, ainda segundo o relato de Letícia, Kevin teria passado pela casa da mãe e deixado documentos e a carteira com seus pertences pessoais.

Depois disso, Kevin não foi mais visto.

A partir daquele momento, familiares e amigos começaram a tentar localizar o jovem e reconstruir os passos que ele teria dado antes de desaparecer.

Buscas continuam

Uma das possibilidades levantadas durante as buscas era a de que Kevin pudesse ter sofrido um acidente ou ter tirado a própria vida jogando o carro em uma lagoa próxima a Suzano.

Familiares e amigos realizaram buscas no local, inclusive com pessoas utilizando jet skis e equipamentos para auxiliar na identificação de objetos metálicos. Nenhum sinal do veículo ou de Kevin foi encontrado.

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O fato de não ter sido localizado nenhum corpo ou vestígio na lagoa mantém a esperança da família de que o jovem possa estar vivo e seja encontrado.

Família cobra respostas

Ao mesmo tempo em que mantém a esperança, a família afirma estar preocupada com o andamento das investigações.

Segundo Letícia, até o momento os familiares não receberam um posicionamento concreto da Polícia Civil sobre o avanço das apurações.

A família pede que as autoridades aprofundem as investigações e busquem esclarecer o que aconteceu com Kevin depois que ele deixou a casa da mãe.

Oito dias se passaram sem uma resposta. A família continua procurando, os amigos continuam ajudando e a esperança permanece: encontrar Kevin e entender o que aconteceu naquele dia.

Qualquer informação que possa contribuir para localizar o jovem deve ser comunicada às autoridades responsáveis pelo caso.