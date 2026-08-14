Motorista morre em grave acidente no Rodoanel

Um motorista morreu na manhã desta sexta-feira (14) após um acidente envolvendo dois veículos no Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Itaquaquecetuba, no Alto Tietê.

Segundo informações da Artesp e da SPMar, o acidente aconteceu por volta das 6h06, na altura do km 124, na pista interna. Uma caminhonete bateu na traseira de um veículo utilitário, que acabou capotando e atingindo a defensa metálica.

O motorista do utilitário ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. A outra vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

Equipes de emergência foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A faixa 3 da pista interna e o acostamento da pista externa chegaram a ser interditados.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.