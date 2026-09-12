Choro de Juliano, o brega de Grelo e emoção na prova de touros: como foi o 2º dia do Itaquá Rodeio Fest 2026

Mesmo com fortes pancadas de chuva, maior rodeio de portas abertas do Brasil reuniu mais de 45 mil pessoas em Itaquaquecetuba-SP; Belo, Natanzinho Lima, e Calcinha Preta sobem ao palco neste sábado (12/9) para encerrar a festa

Nem a chuva insistente afastou o público da segunda noite do 5º Itaquá Rodeio Fest. Com uma apresentação marcada por fortes emoções, agradecimentos aos fãs, citação a Deus e lágrimas no palco, Henrique & Juliano cantaram para mais de 45 mil pessoas nessa sexta-feira (11/9). A noite também teve shows de Grelo e de Bia Frazzo e marcou a estreia da Professional Bull Riders (PBR) em Itaquaquecetuba-SP. O maior rodeio de portas abertas do Brasil, que integra as comemorações dos 466 anos da cidade, termina neste sábado (12/9), com a final do campeonato de montaria em touros e apresentações de Belo, de Natanzinho Lima e do grupo Calcinha Preta.

No palco e debaixo de temporal, a dupla Henrique & Juliano levou a plateia ao delírio com sucessos da carreira, como “A Maior Saudade” e “Vidinha de Balada”. Os sertanejos ainda prestaram homenagem à Marília Mendonça (1995-2021), com “A Flor e o Beija-Flor”, parceria gravada pelos três pouco antes de a cantora falecer, vítima de um acidente de avião.

Ao perceber que, mesmo com o mal tempo (chuva e queda de temperatura), o público resistia e entoava em coro a playlist preparada para o Itaquá Rodeio Fest, Henrique se emocionou. Em meio às lágrimas, agradeceu aos fãs pelo apoio recebido ao longo de sua trajetória e da do irmão, falou sobre sua fé em Deus e declarou que aquela apresentação era uma das mais especiais de sua vida.

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Durante o show, o prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), e o mestre-de-cerimônias da noite, Tirullipa, foram ao encontro da grande plateia na pista e acompanharam parte da apresentação dos sertanejos de Tocantins debaixo do temporal.

A segunda noite do maior rodeio de portas abertas do Brasil ainda contou com show de Grelo. À arena do Jardim Adriane, o goiano levou seresta, arrocha e brega romântico – mistura que o fez conquistar milhões de reproduções em plataformas digitais e nas redes sociais, nos últimos anos.

Na set list não faltaram “De Graça ou Pagando”, “Só Fé”, que alcançou o topo das paradas do Spotify e das mais ouvidas do Brasil, e “Paredões”, parceria com Henrique & Juliano, além de composições suas conhecidas nas vozes de outros artistas, como “Quarta Cadeira” e “Erro Gostoso”.

Já era madrugada quando Bia Frazzo encerrou a programação do festival. A pernambucana cantou “Beatriz”, “Acho Bom Me Amar”, “Irracional” e “Oh Se Eu Quisesse” e outras canções também de sua autoria como “Vai Lá Em Casa Hoje”, gravada por Marília Mendonça e Maiara & Maraisa; “Canudinho”, com Gusttavo Lima; “Meio Termo”, na voz de Luan Santana; “Palhaça”, com Naiara Azevedo e Ana Castela; e “Quase Algo”, gravada por Henrique & Juliano

Montaria em touros

A estreia da Professional Bulls Riders (PBR) no Itaquá Rodeio Fest 2026 começou com a tradicional entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, acompanhada pelos competidores, por Boigues, pela primeira-dama do município, Mila Prates Boigues, pela Corte e por outras autoridades.

O prefeito empunhou a bandeira do Brasil durante a execução do Hino Nacional. Pirotecnia e um caminho de fogo pela arena completaram a abertura.

Atual campeão brasileiro no esporte, João Paulo Velasco, de 21 anos, do Mato Grosso, venceu o primeiro round, com 89,15 pontos. A disputa entre os peões continua neste sábado, com direito à definição do campeão da etapa brasileira do PBR – principal liga de montaria em touros do mundo.

Último dia

Hoje, Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta comandam os últimos shows da 5ª edição do Itaquá Rodeio Fest.

Os portões abrem às 19h30, as provas de montaria começam às 20h30 e os shows estão previstos para terem início às 22h30.

Com organização da Viva+ Entretenimento, o Itaquá Rodeio Fest acontece em ampla estrutura, na estrada Governador Mário Covas Júnior (próximo ao número 1.355), ao lado do Itaquá Park Shopping.

Cavalgada adiada

A tradicional cavalgada, marcada para este domingo (13/9), foi adiada em razão das condições meteorológicas previstas para o dia. Uma nova data será divulgada.