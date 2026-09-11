Mutirão de Emprego e Serviços em Ferraz realiza 110 encaminhamentos para empresas

Ação ocorreu no CIC e integra iniciativa municipal de aproximação entre trabalhadores e empresas; no primeiro semestre, mais de 600 vagas foram disponibilizadas

O Mutirão de Emprego e Serviços, realizado no dia 10 de setembro, no CIC (Centro de Integração da Cidadania) de Ferraz de Vasconcelos, resultou em 110 encaminhamentos de candidatos para a próxima fase dos processos seletivos.

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, a ação teve como objetivo aproximar os trabalhadores das oportunidades disponíveis e facilitar o contato com empresas que buscam novos profissionais.

Os candidatos participaram dos atendimentos e processos de seleção para diferentes funções, ampliando as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho. Os encaminhamentos representam uma nova etapa para os participantes, que poderão seguir nas seleções conforme os critérios e as necessidades de cada empresa.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, os mutirões são importantes por reunirem, em um mesmo espaço, empresas, trabalhadores e serviços de orientação profissional.

“Os mutirões são importantes porque aproxima quem está em busca de uma oportunidade das empresas que estão contratando. Além de facilitar o acesso às vagas, essas ações ajudam a orientar os candidatos e tornam o processo de busca por emprego mais acessível. Os 110 encaminhamentos mostram que estamos criando conexões importantes entre a população e o mercado de trabalho.”

Mais de 600 vagas no primeiro semestre de 2026

A realização do mutirão faz parte de um conjunto de ações voltadas à geração de emprego e renda no município. Somente no primeiro semestre de 2026, mais de 600 vagas de emprego foram disponibilizadas pela Prefeitura em iniciativas de intermediação de mão de obra e aproximação com empresas.

De acordo com Thiago Severo, a continuidade dessas ações é fundamental para ampliar o acesso da população às oportunidades profissionais.

“Nosso trabalho é manter essa aproximação com as empresas e ampliar o acesso da população às oportunidades de emprego. Cada vaga disponibilizada e cada candidato encaminhado representam uma possibilidade de transformação na vida profissional e financeira de uma família. Por isso, vamos continuar fortalecendo essas iniciativas em Ferraz.”

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura orienta os trabalhadores a acompanharem os canais oficiais da Prefeitura para consultar novas oportunidades, mutirões e ações de empregabilidade.