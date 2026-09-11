Santa Isabel inicia construção do novo Plano Municipal de Educação

Primeira reunião do Núcleo Técnico-Pedagógico inicia discussões sobre o documento que irá nortear as políticas públicas de educação do município

Nesta sexta-feira (11), o Núcleo Técnico-Pedagógico (NTP) recebeu mais de 40 representantes da comunidade educacional para o início das discussões e da construção do novo Plano Municipal de Educação (PME) de Santa Isabel.

O encontro reuniu professores, gestores, técnicos da Secretaria Municipal de Educação, representantes das redes estadual e particular de ensino, pais e responsáveis pelos alunos, além de representantes de diferentes setores que integram a política educacional do município, como Nutrição Escolar e Transporte Escolar.

A construção do PME deverá estar alinhada às diretrizes do novo Plano Nacional de Educação (PNE), estruturado em 19 objetivos estratégicos, 73 metas e 372 estratégias, que orientarão as políticas educacionais brasileiras ao longo da próxima década.

Nos próximos meses, o grupo se reunirá periodicamente para analisar a realidade educacional do município, aprofundar os debates e construir coletivamente o documento que irá nortear as políticas públicas de educação de Santa Isabel.

Além da participação dos representantes que integram o grupo de trabalho, toda a comunidade escolar também poderá contribuir com a construção do PME. Pais e responsáveis, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade poderão participar por meio de uma consulta pública on-line, realizada por meio de formulário (https://forms.gle/wGydJQpAyBCabf8f6), ampliando a participação social na definição das prioridades educacionais do município.

Entre as prioridades estarão a redução das desigualdades educacionais, a garantia da equidade e da qualidade da educação, a alfabetização na idade certa, a ampliação da oferta de creches, a educação integral, a inclusão e a educação especial, a educação tecnológica, a melhoria da infraestrutura escolar, além do fortalecimento das políticas de alimentação e transporte escolar.