Fachin acolhe pedido de Moraes e determina liberação de documentos do caso Master

Presidente do STF acolheu pedido da PGR e determinou a liberação dos procedimentos ligados à Operação Compliance Zero, com exceção de diligências que possam ser prejudicadas pela divulgação

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, deu prazo de 24 horas para o ministro André Mendonça entregar documentos relacionados ao caso Master e retirar o sigilo dos procedimentos vinculados à investigação principal da Operação Compliance Zero.

A determinação foi publicada nesta sexta-feira (11), após Fachin acolher um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão afirmou que a divulgação realizada por Mendonça não incluiu parte significativa dos procedimentos ligados à investigação.

Os documentos deverão ser reunidos em um HD e enviados à Presidência do Supremo e aos gabinetes dos demais ministros da Corte.

A ordem alcança os procedimentos contidos ou relacionados à Petição 15.556, que concentra no STF as principais investigações sobre o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Fachin acolhe pedido apresentado pela PGR

A Procuradoria-Geral da República pediu a ampliação da retirada do sigilo depois de analisar a relação dos documentos liberados por André Mendonça.

Segundo a PGR, a lista encaminhada pelo relator não incluía grande parte dos procedimentos ligados à investigação mais ampla da Operação Compliance Zero.

O órgão afirmou que a divulgação de apenas uma parte dos autos poderia produzir uma ideia equivocada sobre a transparência adotada no caso.

O pedido foi assinado pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, que atuará no caso ao lado do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Fachin acolheu a solicitação e determinou o compartilhamento dos procedimentos com todos os ministros. A PGR havia solicitado a abertura mais ampla do material depois de considerar incompleta a liberação promovida pelo relator.

Documentos deverão ser enviados em HD

André Mendonça deverá reunir em um HD próprio todos os procedimentos contidos ou relacionados à Petição 15.556 e à Operação Compliance Zero.

O material deverá ser encaminhado à Presidência do STF e aos gabinetes dos demais integrantes da Corte dentro do prazo de 24 horas.

Além do compartilhamento interno, Fachin determinou o levantamento do sigilo da petição principal e dos procedimentos vinculados a ela.

A medida permitirá que os ministros tenham acesso ao conjunto completo de documentos antes da análise das petições relacionadas ao caso Master.

Diligências em andamento poderão continuar sob sigilo

A determinação de Fachin estabelece uma exceção para diligências em andamento ou que ainda serão realizadas.

Poderão permanecer protegidas as informações cuja divulgação antecipada tenha potencial para comprometer a efetividade das medidas investigativas.

A restrição deverá ser aplicada apenas aos documentos diretamente relacionados a essas diligências. Os demais procedimentos ligados à Petição 15.556 deverão ser compartilhados com os ministros e ter o sigilo retirado.

Fachin já havia utilizado esse critério ao solicitar a primeira abertura dos documentos, preservando as informações consideradas indispensáveis para a continuidade das investigações.

Mendonça havia liberado apenas parte dos autos

Na noite de quinta-feira (10), André Mendonça retirou o sigilo de 15 procedimentos relacionados ao Banco Master, incluindo a petição que deu origem às investigações no Supremo.

A medida foi tomada após uma solicitação apresentada por Fachin. No entanto, outros procedimentos e arquivos digitais permaneceram com acesso restrito.

Entre os casos mantidos sob sigilo estavam frentes relacionadas ao senador Jaques Wagner e ao financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O inquérito sobre o filme inclui conversas entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal investiga os recursos destinados à produção e a atuação dos envolvidos nas negociações.

Moraes afirma que 180 documentos ficaram de fora

O ministro Alexandre de Moraes enviou um ofício a Fachin nesta sexta-feira afirmando que a retirada do sigilo promovida por Mendonça foi parcial.

Segundo Moraes, 180 documentos e arquivos digitais não foram disponibilizados dentro dos 15 procedimentos liberados.

O ministro afirmou que a ausência desses materiais dificultava a análise completa das provas pelos integrantes do STF.

Moraes também criticou o critério utilizado por Mendonça para selecionar os documentos tornados públicos e pediu o levantamento integral do sigilo do caso Master.

Moraes pede julgamento conjunto de duas petições

Além da abertura dos documentos, Alexandre de Moraes solicitou que duas petições relacionadas à crise no STF sejam analisadas conjuntamente.

A Petição 16.662 reúne o relatório da Polícia Federal com mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro e menções a Moraes como interlocutor.

A Petição 16.704 concentra questionamentos sobre a atuação de André Mendonça na condução das investigações relacionadas ao Banco Master.

Moraes defendeu que os dois procedimentos sejam julgados na mesma sessão devido à conexão entre os fatos e às provas analisadas.

A sessão extraordinária do Supremo está marcada para a próxima terça-feira (15). Inicialmente, a pauta previa a análise da petição relacionada ao relatório da PF sobre Moraes e Vorcaro.

Zanin pede acesso a mídia relacionada ao caso

O ministro Cristiano Zanin também encaminhou um ofício a Edson Fachin solicitando acesso a uma mídia específica vinculada às investigações.

Segundo Zanin, o material é necessário para a análise dos requerimentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República que serão apreciados pelo tribunal.

O ministro afirmou que a mídia estaria abrangida tanto pela decisão de compartilhamento dos autos quanto pelo levantamento de sigilo solicitado a André Mendonça.

Os pedidos de Zanin e Moraes foram apresentados antes da nova determinação de Fachin, que estabeleceu o prazo de 24 horas para a entrega do conjunto de procedimentos.

PGR aponta ausência de procedimentos principais

A Procuradoria-Geral da República afirmou que a relação apresentada por Mendonça não continha diversos procedimentos ligados ao núcleo principal da Operação Compliance Zero.

O órgão reconheceu a possibilidade de a ausência ter sido provocada por uma questão administrativa, mas alertou que a divulgação incompleta poderia reduzir o alcance da transparência determinada para o caso.

Com o novo despacho, Fachin determinou que todos os procedimentos vinculados à Petição 15.556 sejam encaminhados aos ministros.

A Presidência do Supremo deverá receber o mesmo conjunto de arquivos para acompanhar o cumprimento da medida.

Sessão do STF está marcada para terça-feira

O Supremo deverá analisar na terça-feira (15) petições relacionadas às investigações sobre o Banco Master e às divergências entre integrantes da Corte.

Os documentos solicitados por Fachin deverão ser disponibilizados antes da sessão, permitindo que os ministros examinem as peças reunidas pela Polícia Federal e as manifestações apresentadas pela PGR.

Moraes pediu que a Corte examine simultaneamente as suspeitas relacionadas a ele e os questionamentos dirigidos à atuação de Mendonça.

A PGR também apresentou requerimentos sobre o material produzido nas investigações. Zanin solicitou acesso às mídias necessárias para avaliar esses pedidos antes do julgamento.

Sigilo provocou novo embate dentro do STF

A divulgação parcial dos documentos ampliou as divergências entre os integrantes do Supremo sobre a condução do caso Master.

André Mendonça havia atendido ao primeiro pedido de Fachin tornando públicos 15 procedimentos. Moraes afirmou que a medida deixou 180 documentos sob sigilo e defendeu a liberação integral dos arquivos.

A PGR também considerou incompleta a relação apresentada pelo relator e pediu uma nova determinação da Presidência da Corte.

Fachin acolheu o pedido do órgão e estabeleceu o prazo de 24 horas para que Mendonça envie todos os procedimentos relacionados à Petição 15.556 e retire o sigilo dos autos.

Caso Master envolve diferentes frentes de investigação

A Operação Compliance Zero reúne apurações sobre operações financeiras do Banco Master, movimentações realizadas por Daniel Vorcaro e relações do ex-banqueiro com empresários, agentes públicos e integrantes do meio político.

Parte dos documentos liberados por Mendonça envolve investigações sobre contratos, acesso a informações sigilosas, movimentações financeiras e estruturas relacionadas ao banco.

Outras frentes permaneceram protegidas após a primeira retirada do sigilo, incluindo os procedimentos sobre “Dark Horse” e Jaques Wagner.

Com a nova ordem, esses documentos deverão ser analisados de acordo com o critério estabelecido por Fachin. Apenas informações relacionadas a diligências que possam ser prejudicadas pela divulgação poderão continuar sob restrição.

O prazo de 24 horas começa a contar a partir da determinação publicada nesta sexta-feira.