Frio intenso derruba temperaturas e marca o domingo (6) em São Paulo.

O domingo (6) foi marcado por temperaturas baixas e sensação de frio intenso em São Paulo. A chegada de uma forte massa de ar polar derrubou os termômetros em diversas regiões do estado, deixando o dia nublado e com registro de chuva fraca em alguns momentos.

Na capital paulista, a temperatura média pela manhã ficou em torno de 12°C, com sensação térmica próxima dos 10°C. Em bairros da zona sul, como Parelheiros, os termômetros chegaram a marcar apenas 8°C, uma das menores temperaturas registradas no dia.

Segundo os meteorologistas, o frio é resultado da passagem de uma frente fria que avançou pelo estado nos últimos dias, trazendo queda acentuada nas temperaturas e aumento da nebulosidade. A previsão indica que o clima gelado deve continuar durante o feriado de 7 de Setembro, com possibilidade de chuviscos e máximas que não devem ultrapassar os 14°C na capital.

A Defesa Civil mantém atenção para as baixas temperaturas e recomenda cuidados especiais com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade durante este período de frio intenso.