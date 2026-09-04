Santa Isabel abre inscrições para cursos gratuitos de Gesseiro e Maquiagem

Qualificações oferecem 15 vagas cada e têm início previsto para 21 de setembro; inscrições podem ser realizadas até 7 de setembro

A Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para dois novos cursos profissionalizantes gratuitos do programa Trampolim: Gesseiro e Maquiagem.

As formações oferecem 15 vagas cada e são voltadas a moradores interessados em adquirir novos conhecimentos e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

O curso de Gesseiro será realizado no período noturno, das 18h às 22h, no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Vereador Roberto de Almeida Machado, nº 93, Vila Nova. As aulas começam em 21 de setembro e seguem até 20 de outubro de 2026.

Já o curso de Maquiagem também terá aulas das 18h às 22h, entre os dias 21 de setembro e 13 de outubro, na Etec de Santa Isabel, localizada na Rua Professora Ana Moutinho Gonçalves, nº 57, no bairro Treze de Maio.

As inscrições para os dois cursos podem ser realizadas até 7 de setembro, enquanto houver vagas, por meio da plataforma do programa Trampolim, no endereço www.trampolim.sp.gov.br.

A iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional gratuita, oferecendo aos participantes conhecimentos que podem contribuir tanto para a busca por oportunidades de emprego quanto para o desenvolvimento de atividades autônomas e geração de renda.