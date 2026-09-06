Itaquá Rodeio Fest tem início transferido por orientação da Defesa Civil

Programação dos dias 5 e 6 de setembro foi transferida para 18 e 19 de setembro devido à previsão de chuva severa; ingressos continuam válidos e orientações sobre reembolso já estão disponíveis

A organização do Itaquá Rodeo Fest 2026 informa que a programação prevista para este sábado (5) e domingo (6) de setembro foi transferida para os dias 18 e 19 de setembro, por orientação da Defesa Civil, diante da previsão de chuva torrencial, tempestades e fortes ventos para a região.

A decisão foi tomada como medida de segurança para o público, artistas, equipes de produção e todos os profissionais envolvidos no evento. Mesmo com toda a estrutura do festival já montada, a prioridade é garantir a segurança e o bem-estar de todos.

A programação das atrações para os dias 18 e 19 de setembro ainda será definida. A organização está trabalhando na readequação da agenda e divulgará oficialmente a distribuição das atrações assim que todas as questões de logística forem confirmadas.

Os ingressos adquiridos para as datas originais continuam válidos e não precisam ser trocados. As entradas de 5 de setembro serão válidas para 18 de setembro, enquanto os ingressos de 6 de setembro poderão ser utilizados em 19 de setembro.

Quem não puder comparecer nas novas datas e optar pelo reembolso poderá entrar em contato com os canais de atendimento da plataforma utilizada na compra, conforme as orientações abaixo.

A organização agradece a compreensão do público e reforça que a alteração foi necessária para preservar a segurança de todos.

Serviço — Itaquá Rodeo Fest 2026

Datas: 11, 12, 18 e 19 de setembro de 2026

Local: Itaquaquecetuba (SP)

Alteração da programação: a programação prevista para os dias 5 e 6 de setembro foi transferida para 18 e 19 de setembro. As datas de 11 e 12 de setembro permanecem mantidas. A distribuição das atrações entre os dias 18 e 19 será definida e divulgada oficialmente posteriormente.

Ingressos: os ingressos adquiridos para 5 e 6 de setembro continuam válidos, sem necessidade de troca. As entradas de 5/9 serão aceitas em 18/9, e as de 6/9, em 19/9.

Reembolso: quem não puder comparecer às novas datas poderá solicitar o reembolso pelos canais de atendimento da plataforma utilizada na compra.

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