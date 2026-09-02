Oposição protocola sete medidas contra Moraes e Gonet após divulgação de mensagens do caso Banco Master

Ofensiva reúne pedidos de impeachment, notícia-crime, afastamento de investigações e exoneração do procurador-geral; solicitações dependem da análise do Senado, do STF, da PGR e do presidente Lula.

A divulgação de mensagens relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master, provocou uma nova ofensiva da oposição contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Em um intervalo de aproximadamente 24 horas, parlamentares apresentaram ao menos sete medidas envolvendo as duas autoridades. As iniciativas incluem pedidos de impeachment, uma notícia-crime, representações por crime de responsabilidade, requerimentos de afastamento e um ofício direcionado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os documentos foram protocolados depois da divulgação de conversas atribuídas a Vorcaro e Moraes e de informações sobre contatos relacionados ao caso Banco Master.

A apresentação dos pedidos não significa que os processos serão automaticamente abertos nem representa comprovação das acusações. Cada solicitação ainda dependerá da análise do órgão responsável.

Oposição intensifica pressão após divulgação de mensagens

As iniciativas foram apresentadas por deputados e senadores de oposição após as conversas relacionadas ao caso Banco Master virem a público.

Os parlamentares afirmam que as informações justificam investigações sobre a atuação de Moraes e Gonet. Também defendem que as autoridades sejam afastadas de decisões relacionadas ao banco enquanto os fatos são analisados.

Parte dos pedidos foi enviada ao Senado, responsável por analisar processos de impeachment contra ministros do STF e contra o procurador-geral da República. Outras medidas foram direcionadas ao próprio Supremo, à Vice-Procuradoria-Geral da República e ao presidente Lula.

A ofensiva ocorre em meio a uma crise interna na Suprema Corte. O presidente do STF, Edson Fachin, classificou a situação como de “especial gravidade” e afirmou que anunciará as medidas institucionais consideradas cabíveis após analisar os fatos.

Senado já acumula 55 pedidos contra Moraes

Com as novas iniciativas, o Senado passou a acumular 55 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes.

O andamento desses documentos depende da presidência da Casa. Davi Alcolumbre (União-AP) pode determinar a análise das solicitações ou mantê-las sem tramitação.

Até o momento, Alcolumbre não sinalizou que pretende dar prosseguimento a algum dos pedidos apresentados contra Moraes.

A quantidade de representações, por si só, não obriga o presidente do Senado a abrir um processo. A decisão inicial sobre a tramitação possui forte componente político e depende da avaliação jurídica dos documentos.

Caso uma solicitação avance, ainda será necessário cumprir diversas etapas antes de um eventual julgamento pelos senadores.

Carlos Viana apresenta pedido de impeachment contra Moraes

O primeiro documento da nova ofensiva foi protocolado pelo senador Carlos Viana (PSD-MG) na terça-feira (1º), pouco depois da divulgação das mensagens.

No pedido, Viana cita o contrato firmado entre Vorcaro e o escritório Barci de Moraes, ligado a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

O senador também menciona informações sobre uma suposta participação de Alexandre de Moraes na edição dos contratos e as conversas divulgadas entre o magistrado e o ex-banqueiro.

As alegações ainda precisam ser verificadas pelas autoridades responsáveis. Moraes terá direito a apresentar esclarecimentos caso o pedido avance ou seja aberta alguma investigação.

O documento foi enviado ao Senado, que possui competência para analisar acusações de crime de responsabilidade contra ministros do Supremo.

Cabo Gilberto também pede impeachment do ministro

Outro pedido contra Moraes foi protocolado pelo líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

O parlamentar alega que a relação apresentada nas mensagens entre Moraes e Daniel Vorcaro teria criado uma situação insustentável para a permanência do ministro no cargo.

Assim como ocorre com a solicitação apresentada por Carlos Viana, o pedido de Cabo Gilberto dependerá de uma decisão do presidente do Senado para começar a tramitar.

Não existe, até agora, previsão de análise das novas representações. Também não há indicação de que Alcolumbre pretenda reunir os diferentes pedidos ou selecionar um deles para avaliação.

Pedidos contra Gonet citam evento realizado em Londres

A ofensiva da oposição também alcançou o procurador-geral da República.

Os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Cabo Gilberto apresentaram um pedido de impeachment contra Paulo Gonet. Eles alegam que o chefe da PGR teria praticado crime de responsabilidade ao participar de um evento em Londres supostamente custeado pelo Banco Master ou por Vorcaro.

Segundo os parlamentares, Gonet teria recebido indiretamente benefícios relacionados à viagem. Essa é uma alegação apresentada pelos autores do pedido e ainda depende de comprovação.

Os deputados solicitaram o afastamento cautelar do procurador-geral. O argumento é que a medida seria necessária para preservar a credibilidade do Ministério Público Federal e impedir uma possível interferência nas investigações.

A existência do pedido não afasta Gonet automaticamente nem produz uma investigação imediata. O documento ainda deverá passar por uma análise formal e jurídica.

Deputados apresentam notícia-crime contra o PGR

Van Hattem e Cabo Gilberto também protocolaram uma notícia-crime contra Paulo Gonet.

A notícia-crime é um instrumento utilizado para comunicar às autoridades a possível ocorrência de uma infração penal. Depois de receber o documento, o órgão competente deve avaliar se existem elementos mínimos para iniciar uma apuração.

O envio da representação não significa que o denunciado se tornou réu ou que houve confirmação de crime. Trata-se de uma provocação para que as autoridades examinem os fatos apresentados.

O documento contra Gonet foi encaminhado ao vice-procurador-geral da República, que deverá analisar os argumentos e definir se alguma providência será adotada.

Parlamentares pedem que Lula exonere Gonet

Marcel Van Hattem, Cabo Gilberto e o senador Rogério Marinho (PL-RN) enviaram um ofício ao presidente Lula pedindo a exoneração de Paulo Gonet.

Os parlamentares afirmam que o procurador-geral teria cometido prevaricação e sustentam que o episódio seria suficiente para justificar sua saída do cargo.

No documento, os congressistas pedem que Lula adote uma providência em nome da estabilidade institucional e do cumprimento da Constituição.

O presidente ainda não anunciou uma resposta ao requerimento. Qualquer medida relacionada à saída do procurador-geral precisa observar as regras constitucionais aplicáveis ao cargo e a participação institucional do Senado.

Gonet ocupa a chefia da Procuradoria-Geral da República após indicação presidencial e aprovação dos senadores.

Carlos Jordy denuncia Gonet por crime de responsabilidade

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também apresentou uma representação contra Paulo Gonet.

O parlamentar acusa o procurador-geral de crime de responsabilidade e pede a adoção das providências previstas para esse tipo de denúncia.

A representação se soma às medidas apresentadas por Van Hattem e Cabo Gilberto, ampliando a pressão da oposição sobre a chefia do Ministério Público Federal.

Assim como nos outros pedidos, as acusações ainda precisarão ser analisadas e não geram consequências automáticas para o procurador-geral.

Carlos Viana pede afastamento de Gonet do caso Master

Além do pedido de impeachment contra Moraes, Carlos Viana solicitou ao Supremo que Paulo Gonet seja afastado da condução de investigações relacionadas ao Banco Master.

O senador argumenta que as informações divulgadas colocariam em dúvida a imparcialidade do procurador-geral para atuar no caso.

Viana também pediu que Gonet compareça ao plenário do Senado para prestar esclarecimentos sobre sua relação com os fatos investigados.

Uma eventual convocação ou convite dependerá da aprovação dos procedimentos necessários dentro da Casa. Já o afastamento da investigação precisará ser analisado pelo STF.

Até que exista uma decisão, Gonet permanece no cargo e conserva suas atribuições institucionais.

PGR pediu nulidade de provas relacionadas a Moraes

A ofensiva ocorre depois de Gonet pedir a nulidade das provas relacionadas a Alexandre de Moraes e o arquivamento da ação que reúne as mensagens divulgadas.

O material veio a público após o ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo, retirar o sigilo do processo e pedir uma manifestação da PGR sobre uma possível investigação.

Gonet entendeu que Mendonça teria ultrapassado os limites da atuação judicial. Por isso, solicitou que as informações fossem consideradas inválidas e que o procedimento fosse encerrado.

A posição do procurador-geral intensificou as críticas da oposição, que passou a acusá-lo de agir para impedir uma investigação contra Moraes.

A PGR, no entanto, apresentou uma argumentação jurídica para contestar a validade das provas. A controvérsia ainda deverá ser decidida pelo Supremo.

Fachin analisa encaminhamento institucional

O presidente do STF, Edson Fachin, iniciou consultas aos demais ministros antes de decidir como o tribunal tratará as informações relacionadas a Moraes.

Fachin afirmou que a condição de ministro não oferece privilégios, mas impõe responsabilidades, deveres e limites. Ele também declarou que a presidência da Corte adotará as medidas consideradas necessárias sem precipitação.

Entre as possibilidades estão o arquivamento do pedido de investigação ou o encaminhamento da questão ao plenário.

Fachin deverá conversar reservadamente com Moraes e André Mendonça. A expectativa é que uma decisão seja anunciada nos próximos dias.

Pedidos de impeachment não produzem afastamento imediato

O protocolo de um pedido de impeachment não significa que a autoridade será afastada.

Primeiro, o documento precisa ser recebido e analisado. No caso de ministros do Supremo e do procurador-geral, a condução política do processo passa pelo Senado.

Se houver abertura, a acusação precisará cumprir diferentes etapas, com espaço para defesa e deliberação dos parlamentares.

A oposição tenta aumentar a pressão sobre Alcolumbre ao apresentar vários pedidos em um curto período. Até agora, porém, não existe indicação de que algum deles será pautado.

O mesmo vale para a notícia-crime e as representações encaminhadas a outros órgãos. As autoridades destinatárias ainda deverão decidir se existem elementos para abrir investigações.

Caso Master amplia crise entre instituições

O caso Banco Master deixou de se limitar às investigações financeiras e passou a produzir efeitos sobre o Supremo, a PGR, o Senado e a campanha eleitoral.

A oposição pretende utilizar as revelações para ampliar as críticas a Moraes e defender a eleição de uma bancada de direita capaz de pressionar pelo impeachment de ministros do STF.

Aliados do governo sustentam que os fatos precisam ser investigados, mas aconselham Lula a permanecer distante do conflito entre os magistrados.

No Supremo, o receio é que a análise pública do episódio provoque uma troca de acusações entre Moraes e Mendonça e amplie o desgaste da Corte.

O que acontece com os sete pedidos

As representações seguirão caminhos diferentes de acordo com a autoridade e o órgão destinatário.

Os pedidos de impeachment dependerão principalmente da presidência do Senado. A notícia-crime contra Gonet será analisada pela Vice-Procuradoria-Geral da República. O pedido de afastamento das investigações caberá ao Supremo, enquanto o ofício sobre a exoneração deverá receber uma resposta do governo federal.

Nenhuma das medidas produz, neste momento, a saída, a suspensão ou o afastamento automático de Moraes ou Gonet.

As acusações apresentadas pelos parlamentares ainda precisam ser verificadas, e as autoridades citadas poderão exercer o direito de defesa.

A ofensiva, entretanto, aumenta a pressão política e institucional sobre o STF e a PGR em um momento de forte repercussão das investigações envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master.