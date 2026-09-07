Prefeitura resgata tradição de desfile cívico-militar em Suzano e atrai mil pessoas ao Max Feffer

Evento realizado na manhã desta segunda-feira marcou celebração especial do feriado do Dia da Independência do Brasil na cidade

A fria e úmida manhã desta segunda-feira (07/09) não foi suficiente para afastar o público da celebração especial do Dia da Independência do Brasil em Suzano. Pelo menos mil pessoas estiveram presentes no Parque Municipal Max Feffer para acompanhar o desfile cívico-militar em homenagem ao feriado de Sete de Setembro na cidade, que contou com a participação da Polícia Militar (PM), do Exército Brasileiro, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil.

A execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil na abertura do ato solene, bem como das tradicionais canções de marcha militar, coube à “Brasil Filarmônica Wind Orchestra”, sob regência de Gleberson Santana, o Maestro Binho.

Mais de 200 integrantes das forças de segurança da cidade integraram o desfile, entre eles agentes e viaturas do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, da GCM e da Defesa Civil e os cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano.

“Este é um dia muito especial para a nossa cidade, pois estamos resgatando essa importante tradição de realizar desfiles em homenagem a datas magnas, em especial a principal delas, Sete de Setembro, algo fundamental para fortalecermos o civismo em todas as gerações”, disse o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, responsável pela organização do evento.

O prefeito Pedro Ishi agradeceu a todos os envolvidos no desfile e afirmou que a data carrega um simbolismo fundamental para toda a sociedade. “São mais de 200 anos de independência. E eventos como esse são muito importantes para evidenciar a nossa soberania, conquistada a partir da coragem de grandes pessoas ao longo do tempo, e também para estimular a reflexão sobre o futuro e os caminhos que o Brasil tem a percorrer. Que possamos acreditar cada vez mais no nosso país e lutar pelo desenvolvimento e pelo bem-estar de toda a nossa população”, destacou o chefe do Executivo.

Presenças

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito Said Raful; os secretários municipais Alex Santos (Governo), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Cintia Lira (Administração), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o controlador geral do município, César Braga; o superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, José Serafim da Silva Junior; o diretor da Defesa Civil de Suzano, Antonio Wenzler; e o assessor especial da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki.

Pela Câmara de Suzano estiveram presentes o presidente Artur Takayama e os vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira.

Entre os representantes das forças de segurança participaram o comandante interino do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), major Gilson Kameoka; o comandante da 1ª Companhia da PM, capitão André Cavallari; o comandante do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinicius Carbonel; o comandante do dispositivo da PM no desfile, tenente Felipe Torres; o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Suzano, 1º sargento Vinicius Santos; o instrutor, 1º sargento Fernando Caetano; o comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; e o subcomandante, Antonio Marceno.