Saulo Souza mantém tradição e Poá coroa nova Miss Orquídea

Rebeca Real foi a vencedora do concurso realizado nesta sexta-feira (11/09), na Praça de Eventos; Vitória de Jesus, Daiane Carvalho e Ariane Souza foram eleitas 1ª, 2ª e 3ª princesas, respectivamente; e formam a nova corte

Uma tarde de beleza, emoção e celebração da tradição marcou a escolha da nova Miss Orquídea de Poá. Rebeca Real recebeu a faixa e a coroa de Miss Orquídea 2026 nesta sexta-feira (11), durante a grande final realizada na Praça de Eventos. A coroação contou com a participação do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza e da Miss Orquídea 2025, Beatriz Suyama.

O concurso, que integra a programação da Orquídea Fest Poá, reuniu dez finalistas e também definiu as três princesas que acompanharão Rebeca durante seu reinado: Vitória de Jesus, 1ª Princesa; Daiane Carvalho, 2ª Princesa; e Ariane Souza, 3ª Princesa. As quatro eleitas representarão o município em eventos, solenidades e atividades oficiais. Além dos títulos, receberam premiação em dinheiro de R$ 6 mil para a Miss, R$ 4 mil para a 1ª Princesa, R$ 3 mil para a 2ª Princesa e R$ 2 mil para a 3ª Princesa, além de prêmios oferecidos pelos patrocinadores.

Resgatado pela Prefeitura de Poá em 2025, por iniciativa do prefeito Saulo Souza, o concurso retoma uma tradição de quase 60 anos no município. Para o chefe do Executivo, a escolha da nova corte representa a valorização da história do concurso e da força e representatividade das mulheres poaenses. “É um tempo de celebração da nossa tradição, da beleza, da força, da garra e da coragem da mulher poaense. A nossa nova corte representa exatamente isso: a singularidade da beleza da mulher da nossa cidade, revelada das mais diversas formas. Uma cidade que respeita e honra a mulher é uma cidade que floresce, prospera e cresce cada vez mais”, afirmou.

Emocionada com a conquista, Rebeca Real destacou a responsabilidade de representar Poá durante o reinado. “Representar as mulheres da minha cidade é uma honra imensa, e vou fazer o meu melhor para honrar essa coroa. Ser Miss é muito mais do que beleza exterior: é servir de inspiração para as pessoas e ser uma porta-voz”, afirmou.

Orquídea Fest Poá

A coroação da nova Miss Orquídea acontece a poucos dias da Orquídea Fest Poá 2026, que será realizada de 23 a 27 de setembro, na Praça de Eventos. Considerada uma das principais celebrações do calendário do município, a festa terá cinco dias de programação gratuita, reunindo música, cultura, gastronomia, empreendedorismo, artesanato e atividades para toda a família.

A edição deste ano terá a Itália como país homenageado, tema que estará presente na decoração, na gastronomia e nas apresentações. A proposta é promover um intercâmbio cultural e, ao mesmo tempo, valorizar a história, a diversidade e as raízes de Poá.

Entre os destaques da programação estão a exposição e comercialização de orquídeas e plantas ornamentais, a Feira de Negócios, espaços de gastronomia e artesanato, restaurante do Fundo Social e atrações culturais.

A agenda musical reúne grandes nomes da música nacional. No dia 23 de setembro, a programação terá shows de Fernandinho, Eyshila e Sarah. No dia 24, será a vez da dupla Maiara e Maraisa. Wesley Safadão se apresenta no dia 25, seguido por Marcos e Belutti, no dia 26. Encerrando a festa, Péricles sobe ao palco no dia 27. O último dia de evento também terá uma programação especial voltada ao público infantil com abertura dos portões às 10 horas, brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos e show infantil a partir das 14 horas.

A abertura oficial da Orquídea Fest será realizada no dia 23 de setembro, às 9 horas. A entrada será solidária, mediante apresentação do ingresso digital e doação do alimento solicitado para a respectiva noite. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Guichê Web.