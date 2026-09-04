Semifinais da copa do Brasil definidas

A Copa do Brasil 2026 conheceu, na noite desta quinta-feira (03/09), seus quatro semifinalistas:

• Atlético-MG x Grêmio.• Palmeiras x Vasco.

Os times se enfrentarão em jogos de Ida e volta, que irá acontecer entres os dias 01 e 08 de novembro, os mandos de campo serão definidos pela CBF, que divulgará as datas e horários exatos das partidas após sorteio. Os semifinalistas também garantiram mais R$ 9 milhões em premiação.

Primeiro classificado a esta fase o Atlético-MG, o galo aproveitou a superioridade numérica após o zagueiro Lucas Villalba ser expulso e diante do seu torcedor, o Alvinegro venceu por 2 a 1, de virada. O jogo de ida havia terminado empatado por 1 a 1.

Já o Palmeiras garantiu sua vaga ao empatar com o Santos em 0 a 0 na Vila Belmiro. O Verdão havia vencido o jogo de ida por 3 a 0.



Depois de vencer por 1 a 0 em São Januário o time do Vitória, o Vasco foi até Salvador-BA e ganhou fora de casa por 2 a 0 no Barradão e assegurou sua vaga para a próxima fase. Essa é a terceira vez seguida que o Cruz-Maltino alcança a semifinal do torneio.

O Grêmio venceu o Internacional na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o tricolor sobressaiu e ganhou por 3 a 1.No duelo de ida, os rivais tinham empatado por 0 a 0 na casa colorada o estádio Beira-Rio.

Uma das novidades deste ano é a vaga do vice-campeão para a Conmebol Libertadores. Quem perder o título entrará na fase preliminar da competição, mas pode herdar a vaga direta caso o campeão já esteja garantido na fase de grupos pelo Brasileirão.

A final será disputada em partida única prevista para 06 de dezembro, campeão leva R$ 78 milhões, enquanto o vice leva R$ 34 milhões.