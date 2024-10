Confira a programação especial de Dia das Crianças em Itaquá

Eventos temáticos se encerram no sábado (12) com festa no Parque Ecológico

A Prefeitura de Itaquaquecetuba preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças. A Secretaria de Educação está promovendo, ao longo desta semana nas escolas da rede municipal, show de talentos, música, teatro, desfile de fantasias, dança e brinquedos infláveis para os estudantes, assim como a Secretaria de Esporte preparou aulas temáticas para os alunos.

As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) estão recebendo o “Dia dos jogos da infância” para a interação entre crianças e idosos, e a “Baladinha no CRAS” para uma experiência com dança e celebração. Na segunda (7) ocorreu na unidade da Quinta da Boa Vista, na terça (8) no Morro Branco, na quarta (9) no Paineira, nesta quinta (10) será no Caiuby e na sexta (11) no Recanto Mônica.

A Secretaria de Cultura (av. Ver. João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia) realiza nesta quinta (10) a apresentação teatral Jardim Encantado, às 10h e às 14h, aberta para todos os públicos. Será uma aventura mágica em que os artistas vão interpretar personagens como Branca de Neve, Gato de Botas e Chapeleiro Maluco.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Desenvolvimento Social realizará, nesta sexta (11), um dia de recreações e piquenique no Parque Ecológico Mário do Canto (rua Cabrália Paulista, 100 – Estação). No mesmo local, a Secretaria de Turismo promoverá uma ação no sábado (12), das 12h às 19h, com show de BMX, brinquedos infláveis gratuitos, show musical, pintura facial, dj e distribuição de brinquedos.

“O Dia das Crianças é uma data marcante. É nessa fase que começamos a construir memórias, por isso nos dedicamos para transformar a ocasião em algo especial. Nossas crianças merecem”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.