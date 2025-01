Obras em progresso são de equipamentos e infraestrutura

A Prefeitura de Itaquaquecetuba segue com seu legado de transformação e desenvolvimento. Um levantamento feito pela Secretaria de Obras aponta que a cidade conta, neste momento, com 28 obras em andamento, somando o investimento de R$ 97 milhões. Em 2024, sete grandes obras foram finalizadas.

As entregas consistem na canalização do córrego Piratininga e revitalização das margens, o muro de contenção do Louzada, a Casa da Mulher, o canteiro central no Piratininga, áreas de lazer no Pedreira, Morro Branco e Jardim Luciana, a infraestrutura em 22 ruas do Viviane, além da Arena Lazer SP, no Altos de Itaquá, em parceria com o governo estadual.

“É possível definir Itaquá em dois momentos: um antes da nossa gestão e outro depois. São centenas de obras já concluídas e outras em andamento. Isso é fruto de uma gestão que se preocupa em trazer recursos e aplicá-los de maneira consciente e responsável em beneficio da população”, disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Entre os trabalhos, a pasta mantém a construção do Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI), que está sendo adaptado para atender as necessidades de mais de 600 idosos. O destaque fica por conta da piscina coberta, ambientes recreativos e vestiários modernizados.

Outro projeto importante em fase final é o Terminal Urbano Manoel Feio, que está 85% concluído. Além da reforma do terminal, a praça Juscelino Kubitschek, ao lado, também passa por revitalização. Já o Terminal Piratininga tem 98% da obra finalizada.

Na área da saúde, a UBS Jardim Tropical alcançou 98% de conclusão. A unidade foi construída do zero em uma área de 1.200 m². O equipamento vai atender pelo menos sete bairros e passa por adaptações finais.

As obras da clínica veterinária também estão em ritmo acelerado com 98% de conclusão. A gestão também priorizou a modernização das unidades, com três reformas em andamento, estando a UBS Recanto Mônica 75% concluída, além da UBS Centro e a USF Jardim Miray em 80%.

Entre as obras de segurança, a construção da base comunitária da GCM no Monte Belo está 70% concluída e vai reforçar a segurança da região com uma estrutura moderna, com pátio para viaturas, salas para os guardas e guarita. A reforma das bases da Vila São Carlos e Maragogipe estão em 50%. No Jardim Luciana, Caiuby e Piratininga os trabalhos também já começaram.

No campo da educação e saúde inclusiva, a clínica-escola para estudantes autistas, iniciada em julho, tem 10% de obra realizada. O investimento vai beneficiar crianças da rede municipal que terão acesso a uma série de serviços educacionais em um espaço moderno e adaptado.

A construção da pré-escola na Vila Celeste, que está sendo construída sem recurso público, está em ritmo acelerado, estando em 98%. Já a pré-escola do Jardim Zélia alcançou 95% de conclusão. Também está sendo realizada a construção de estacionamentos e adaptações de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nas escolas.

A cidade também avançou em projetos voltados para o lazer e esporte. A concha acústica do parque ecológico e a pista de skate da Vila Virgínia estão praticamente finalizadas, ambas em 98%. Já o campo do Jardim Odete e o campo do Jardim Silvestre seguem em ritmo intenso, com 70% de conclusão.

O Jardim do Carmo está recebendo uma nova área de lazer, está sendo feita a reforma da quadra da Vila Japão, um novo campo no Jardim América e novos banheiros no Campo do Brasil. Como obra de prevenção a desastres, um talude está sendo construído no Parque Nossa Senhora das Graças.

As melhorias também incluem recapeamento e infraestrutura nas ruas. Está em reta final o recapeamento nos bairros Jardim Carolina, Jardim Itaquá, Marengo, Louzada, Perobal e Mara…