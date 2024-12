Parada de Natal encanta 3 mil pessoas em Itaquá

Evento contou com carros alegóricos, personagens fantasiados e neve artificial

A magia do Natal tomou conta de Itaquaquecetuba, no último sábado (14), com a realização da tradicional Parada de Natal. O evento reuniu cerca de 3 mil pessoas que acompanharam um desfile repleto de encanto e alegria com carros alegóricos, neve artificial e aproximadamente 50 personagens natalinos divididos em 12 alas temáticas.

O cortejo percorreu a avenida Vereador João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia, e seguiu até a praça Padre João Álvares, no Centro. Acompanhado por crianças e adultos que ocuparam as calçadas, o desfile trouxe a magia natalina para as ruas da cidade, aproximando o público com fantasias coloridas e personagens.

Um dos destaques foi a Orquestra Companhia Brasileira de Cultura (CBC), que emocionou os presentes ao entoar clássicos como O Natal Existe. “É gratificante ver tantas pessoas acompanhando esse cortejo com os olhos brilhando e o coração batendo forte. O Natal reúne bons sentimentos, esperança e magia”, afirmou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

“Nada melhor do que finalizar um ano de tantas conquistas, como foi 2024, com uma festa tão linda que celebra o amor, a magia e o encanto do Natal. Itaquá é uma nova cidade e isso fica claro quando vemos tantas pessoas envolvidas em um evento como esse”, completou o prefeito Eduardo Boigues.