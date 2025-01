Saúde de Ferraz orienta: alerta de golpe com o cartão do SUS

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos fez um alerta importante a todos os ferrazenses: já tem registros na cidade de pessoas se passando por técnicos da prefeitura para fazer supostamente o cadastramento do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Os golpistas estão até com colete branco e prancheta na mão solicitando informações pessoais e pedindo, inclusive, para tirar foto do morador. Se você receber alguém nesta situação, não caia no golpe. A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos não faz este tipo de abordagem e orienta os pacientes a procurarem a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.

A Secretaria de Saúde de Ferraz orienta a população a não fornecer informações e principalmente para a segurança não abra a porta da sua casa e nem forneça dados pessoais.