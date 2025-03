Carnaval 2025 em Guararema movimenta cerca de 60 mil foliões

Os quatro dias de folia tiveram a participação de moradores de Guararema e também de municípios vizinhos, tanto do Alto Tietê como do Vale do Paraíba e demais regiões

O Carnaval 2025 em Guararema movimentou cerca de 60 mil foliões ao longo dos quatro dias de cortejo de blocos na área Central e matinês infantis na Vila de Luís Carlos. Entre o público que aproveitou a folia com segurança e tranquilidade há moradores da própria cidade e também de municípios vizinhos, tanto do Alto Tietê como do Vale do Paraíba e demais regiões.

A festa, na verdade, começou antes mesmo dos quatro tradicionais dias de folia, já que em fevereiro foi realizado o 7º Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Guararema e também um dia inteiro de pré-Carnaval com a presença dos quatro blocos.

Os blocos, aliás, foram os protagonistas de mais um ano de diversão para toda a família. No sábado (1º) quem abriu os trabalhos foi o bloco Arueira; no domingo (2) quem deu sequência foi o Conde de Matutóia; na segunda-feira (3) o bloco Nóis Sofre; e na terça-feira (4) o Bloco do Cride.

Em todas as atividades, sem exceção, houve revista em todos os pontos de entrada, controladores de acesso, segurança e equipes de trânsito, limpeza e policiamento de prontidão.

“Guararema está de parabéns. Por mais um ano organizamos uma festa segura, divertida e acessível a todos. Agradeço o empenho de todos os setores envolvidos e também agradeço a todos que prestigiaram o nosso Carnaval”, avalia o prefeito de Guararema, o Zé.

Além da música ao vivo, do cortejo de blocos e das matinês infantis, a folia também foi agitada nas redes sociais, onde a Prefeitura de Guararema compartilhou fotos e vídeos das atividades carnavalescas em tempo real. Os materiais estão disponíveis tanto no Facebook como no Instagram.