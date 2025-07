Criança pede proteção para a família e que o Palmeiras não ganhe o Mundial durante missa em SP

Uma cena inusitada chamou a atenção dos fiéis durante uma missa na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, em Tupã, no interior de São Paulo. O momento ocorreu durante uma celebração religiosa em que crianças e jovens foram convidados a fazer pedidos e orações ao microfone, conduzidos pelo padre.

Enquanto a maioria das crianças pedia saúde, paz no mundo e bênçãos para suas famílias, um menino decidiu inovar — e arrancou risos do público presente. “Que Deus proteja a família… e que o Palmeiras não ganhe o Mundial”, disse ele, com naturalidade.

A resposta, inesperada, causou gargalhadas na igreja. O próprio padre, pego de surpresa, reagiu com bom humor. “Falo nada, né gente? Vocês são terríveis”, respondeu ele, rindo com os fiéis.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais da Paróquia São Pedro Apóstolo, onde rapidamente viralizou. Nos comentários, internautas se divertiram com o pedido inusitado e elogiaram o bom humor da comunidade.