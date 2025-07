Ferraz de Vasconcelos abre inscrições para passe universitário gratuito

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou nesta terça-feira (1º) as inscrições para o programa Unilivre 2025, que oferece gratuidade no transporte público municipal para universitários. Os interessados têm até o dia 20 de julho para realizar a inscrição por meio do site oficial da Prefeitura.

Podem participar estudantes matriculados em instituições de ensino superior, residentes em Ferraz de Vasconcelos, inscritos no CadÚnico e que morem e/ou trabalhem a pelo menos 1,5 km da faculdade ou universidade.

No momento da inscrição, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de matrícula presencial, grade horária, calendário letivo, comprovante de endereço e declaração de distância mínima exigida.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4674-4000.