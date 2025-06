Manifestação com Bolsonaro na Av. Paulista reúne 12,4 mil pessoas, segundo USP

A manifestação organizada neste domingo (29) na Avenida Paulista, em São Paulo, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reuniu cerca de 12,4 mil pessoas no momento de pico, às 15h40, segundo levantamento do Monitor do Debate Político, do Cebrap, em parceria com a ONG More in Common. A contagem foi feita a partir de imagens de drones analisadas por software de Inteligência Artificial.

O ato, convocado pelo pastor Silas Malafaia com o lema “Justiça Já”, foi mais uma demonstração de apoio ao ex-presidente, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Em seu discurso, Bolsonaro voltou a criticar o STF, lamentou a derrota nas eleições de 2022 e defendeu que, com apoio do Congresso, poderia “mudar o destino do Brasil”, mesmo sem ocupar a Presidência.

A metodologia usada na contagem utiliza o sistema P2PNet, desenvolvido por universidades chinesas em parceria com a Tencent, treinado com imagens de multidões da China e do Brasil. O modelo possui margem de erro de 12%, o que coloca a estimativa da manifestação entre 10,9 mil e 13,9 mil pessoas.

O público registrado neste domingo foi significativamente menor do que em outros atos anteriores convocados por Bolsonaro na mesma avenida. Em abril, uma manifestação semelhante reuniu 44,9 mil pessoas. Em fevereiro, um ato com o mesmo ex-presidente atraiu 185 mil. Já em Brasília, no dia 7 de maio, um ato pró-anistia teve 4 mil participantes. Em março, outro evento no Rio de Janeiro contou com 18,3 mil pessoas.

A manifestação ocorre em meio à crescente pressão judicial sobre Bolsonaro e aliados por envolvimento nos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.