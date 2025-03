EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA



Prezados Associados, em conformidade com o art. 19 do Estatuto Social da

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA, que determina a

realização de eleição para Diretoria Executiva a cada 4 anos, o conselho fiscal nas

pessoas da Sra. MARIA VANESSA DA SILVA, Sra. EDNA ALVES DA SILVA e

Sra. CLEUME RIBEIRO SOUZA, vem, através da presente, para CONVOCAR

todos os associados para a Assembleia Geral Extraordinária, conforme as informações

abaixo:



* Data: 20 de abril de 2025 (domingo)

* Horário: 10h

* Local: Estrada Manoel de Oliveira Ramos, nº 338, Jardim Cambiri, Ferraz de

Vasconcelos/SP, CEP: 08516-010.



*Pauta: