Papa Francisco faz primeira aparição pública após internação de 37 dias

O Papa Francisco, de 88 anos, fez sua primeira aparição pública após 37 dias de internação devido a uma pneumonia no Hospital Gemelli, em Roma. Em uma breve aparição de aproximadamente dois minutos, ele surgiu em uma cadeira de rodas em uma das varandas do hospital, onde saudou os fiéis presentes com visível dificuldade para se mover, falar e respirar. Durante sua fala, agradeceu a todos e fez referência a uma senhora com flores amarelas entre os presentes. 

Após receber alta médica, o Papa dirigiu-se ao Vaticano, fazendo uma parada na Basílica de Santa Maria Maior para rezar. Os médicos informaram que ele enfrentou “dois episódios em que sua vida esteve em perigo” e que deverá continuar sua recuperação pelos próximos dois meses, com repouso e terapias de reabilitação. Durante sua hospitalização, Francisco escreveu uma mensagem para o Angelus, destacando a paciência do Senhor e a dedicação dos profissionais de saúde. 

O retorno do Papa à vida pública é um sinal importante em meio às especulações sobre uma possível renúncia. Embora tenha mencionado anteriormente que consideraria a renúncia se não estivesse em condições de continuar, tanto ele quanto o Vaticano não estão pensando nisso no momento. No entanto, é evidente que uma nova fase de seu pontificado se inicia, marcada por sua fragilidade e pela necessidade de reduzir o ritmo de trabalho que vinha mantendo até agora.