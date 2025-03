Prefeito Saulo Souza anuncia redução na tarifa do transporte público de Poá

Decreto diminuiu o preço da passagem de R$ 6,30 para R$ 5,70, a partir desta quarta-feira (26), dia do aniversário da cidade

Menos de três meses depois de tomar posse, o prefeito de Poá, Saulo Souza, anunciou nesta terça-feira (25), a redução na tarifa de ônibus no município de R$ 6,30 para R$ 5,70, a partir de amanhã, 26 de março, data que a cidade comemora 76 anos de emancipação. A passagem, que era uma das mais caras entre os municípios do Alto Tietê, passará a ser uma das mais baratas.

A redução da tarifa no transporte urbano municipal era um compromisso do prefeito Saulo Souza com a população poaense. Desde que assumiu o Executivo, ele vem realizando diversas reuniões com a empresa responsável pelo serviço para negociar um acordo sem a necessidade de acionar a Justiça.

“Fizemos planilhas, estudos, avaliamos as previsões contratuais e conseguimos derrubar a tarifa do ônibus na cidade de Poá. Esse foi um compromisso que fiz com a população poaense. E faço esse anúncio hoje, na véspera de aniversário da cidade, como um presente para todos. Ao longo desses quase três meses nos preparamos para fazer essa redução de forma justa e dentro da legalidade”, disse o prefeito

Saulo Souza afirma ainda que essa ação faz parte do movimento de transformação que será feito na mobilidade e transporte da cidade. “Nós conseguimos a garantia do Governo do Estado para a reforma e modernização das estações de Poá e Calmon Viana, bem como a revitalização e acessibilidade nas passarelas do município. Vamos continuar a luta, junto ao Governo do Estado, para conquistar o novo complexo viário, com as alças de entrada e de saída do Rodoanel em Poá”, acrescentou o prefeito.