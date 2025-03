Vereador Claudio Squizato questiona medidas contra o avanço da dengue em Ferraz de Vasconcelos

Como as autoridades sanitárias vivem alertando para o surto em todo o

país e, portanto, em Ferraz de Vasconcelos não seria diferente, o

vereador Claudio Roberto Squizato (PV) requereu diversas informações

sobre o que vem sendo feito pelo setor competente da municipalidade para

evitar a proliferação da doença na cidade. O texto foi aprovado em única

discussão na sessão ordinária, na terça-feira, dia 11.

Nele, o parlamentar quer saber o tipo de protocolo adotado pela

Secretaria Municipal da Saúde para a realização dos testes e exames

necessários para a constatação ou não da espécie viral que o paciente

foi e está sendo acometido? De 1º de novembro de 2024 até a presente

data, quantos testes para a detecção da dengue, covid-19 e de outras

viroses correlatas à gripe foram efetuados nos postos de saúde?

Além disso, o vereador questionou ainda o número de equipes

epidemiológicas que atuam na atualidade para fazer o monitoramento, a

identificação de focos e bloqueios de áreas com elevados índices de

criadouros da dengue e demais vírus. E, por fim, Squizato cobra que

todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) tenham equipamentos essenciais

e profissionais preparados para realizar os testes e exames quando

solicitados.



Para ele, o viável surto da doença na cidade contribuiu para lotar, nos

últimos dias, o pronto-socorro do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo

Coelho, na Vila Corrêa, de pessoas que apresentam os sintomas da dengue,

mas a unidade hospitalar na maioria das vezes acaba encaminhando os

pacientes para os postos de saúde com a finalidade de efetuar testes.

Assim, o cidadão fica à mercê, sobretudo, aos finais semana e feriados.



* Sinais

De acordo com especialistas, os principais sintomas da dengue são: febre

alta, com início repentino; dor de cabeça intensa; dores musculares e

nas articulações e diarreia. Por isso, caso as pessoas que estejam com

suspeita da doença, procurem imediatamente o atendimento médico. A

dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Existem quatro

sorotipos, sendo o 1, o mais comum no Brasil. Já o mais grave é o 3.



Por Pedro Ferreira, em 13/03/2025.