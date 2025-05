Calçadão XV de Novembro: vereadores discutem o futuro e o destino do Calçadão Central de Ferraz de Vasconcelos

O secretário da pasta, Daniel Balke e sua equipe detalharam a 12 dos 17 vereadores a programação para o centro de Ferraz de Vasconcelos, nos lados sul (Avenida Brasil, XV de Novembro e Otávio Rodrigues Barbosa e imediações) e norte (Godofredo Osório Novaes, Praça da Bíblia e Praça Afonso Carlos Fernandes), como melhorias para incentivar o desenvolvimento econômico.

Das ações estão o projeto:

Centro Mais Vivo: novo conceito para o calçadão com o resgate do centro da cidade;

Totens eletrônicos;

IPTU Progressivo, entre outros.



Das ações imediatas já realizadas, estão as reuniões mensais do Centro Mais Vivo às segundas terças-feiras do mês.

Além disso, o Sebrae está realizando um levantamento e depois pesquisa em campo com os comerciantes que poderão apontar problemas e fazer sugestões.

O secretário fez um diagnóstico de tudo o que a pasta realiza e afirmou que desenvolver o centro é a prioridade. Dos 17 vereadores, 12 estavam presentes: