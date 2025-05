Referência no autismo na cidade, entidade recebe moção de aplausos

Fundado há pouco mais de um ano, o Serviço de Atendimento ao Autista de Ferraz de Vasconcelos (SAAFV) vem destacando cada vez mais por seu compromisso, dedicação e excelência no acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de outras síndromes como, por exemplo, o Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD). O órgão sem fins lucrativos funciona na Avenida D. Pedro II, 591, próximo a região central da cidade.

Por isso, por sua atuação relevante em prol da causa, a entidade recebeu a moção de aplausos nº 0018/2025 da Câmara Municipal. O tributo de autoria do vereador e ativista Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, foi aprovado em única discussão e, por unanimidade, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 06. Aliás, na mesma data, o parlamentar comemorou mais um aniversário e, portanto, na ocasião, ganhou os parabéns dos familiares, demais amigos e colegas da Casa.

Para ele, o SAAFV possui uma equipe multifuncional formada por 16 profissionais que atendem nas áreas de psicopedagogia, psicologia, musicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, neuropediatria e clínica geral. Na prática, a instituição oferece atendimentos especializados de maneira individual e, ao mesmo tempo, planejados com base nas necessidades específicas de cada criança. Com isso, o órgão garante suporte terapêutico completo pautado na ciência e na humanização.

Ainda, na opinião dele, o papel do SAAFV transcende as paredes da sua sede, isto é, simboliza e representa, de fato, a luta por direitos, inclusão social, respeito às diferenças e, acima de tudo, por políticas públicas eficazes. “Na unidade, o impacto no atendimento não beneficia somente as crianças com autismo, mas também as suas famílias encontram apoio, orientação e esperança. “Enfim, a instituição tem contribuído para, no mínimo, abrir caminhos para seres humanos que são apenas diferentes”, comentou.

Na oportunidade, a diretora-presidente do SAAFV Michelle da Silva Simões falou em nome da equipe multidisciplinar. Segundo ela, todos os profissionais são apaixonados pela causa autista e aproveitou para pedir apoio para a manutenção e até mesmo a ampliação do atendimento das crianças e das famílias atípicas. Ela também agradeceu a homenagem, e ao vereador e patrono do SAAFV Eliel Fox. Presente, a prefeita, Priscila Gambale (Podemos) parabenizou o trabalho desenvolvido pela entidade.

Por Pedro Ferreira, em 07/05/2025.