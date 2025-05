Santa Isabel anuncia programação de shows para os 193 anos da cidade

A Prefeitura de Santa Isabel anunciou, nesta quarta-feira (30), a programação oficial das comemorações pelos 193 anos de emancipação político-administrativa da cidade. As festividades acontecerão entre os dias 5 e 13 de julho, com destaque para os shows gratuitos no Parque do Peão (Terminal Urbano), reunindo grandes nomes da música nacional.

De 5 a 8 de julho, o palco principal receberá atrações que prometem agradar a todos os gostos. A entrada é franca, e quem quiser poderá contribuir com a doação voluntária de alimentos não perecíveis (exceto sal), que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Confira a programação dos shows:

05/07 (sábado) – Luan Pereira: o fenômeno do agro-funk abre a festa com sucessos como Dentro da Hilux;

– Luan Pereira: o fenômeno do agro-funk abre a festa com sucessos como Dentro da Hilux; 06/07 (domingo) – Daniel: o cantor promete emocionar o público com clássicos como Eu Adoro Amar Você;

– Daniel: o cantor promete emocionar o público com clássicos como Eu Adoro Amar Você; 07/07 (segunda-feira) – Murilo Huff: dono de hits como Anestesiado, traz sua mistura de romantismo e sofrência;

– Murilo Huff: dono de hits como Anestesiado, traz sua mistura de romantismo e sofrência; 08/07 (terça-feira) – Ana Castela: a “Boiadeira” encerra a série de shows com seus maiores sucessos sertanejos.

Além da agenda musical, a programação segue no dia 10 de julho com o tradicional Desfile Cívico, que reúne escolas, entidades e instituições locais. Já no dia 13, a cidade recebe o ConFaban – Concurso de Fanfarras e Bandas – com apresentações durante todo o dia, celebrando a cultura e o talento musical da região.

A prefeitura da cidade convida toda a população ‘Isabelense’ e visitantes a participarem das comemorações, que foram planejadas para oferecer cultura, lazer e entretenimento para todas as idades.