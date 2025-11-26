Anderson Torres é preso após deixar escritório em Brasília para iniciar cumprimento de pena

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi levado para cumprir pena na tarde desta terça-feira (25). Ele deixou seu escritório no Lago Sul, em Brasília, após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou transitada em julgado sua condenação no processo relacionado à chamada “trama golpista”.

Condenação e decisão do STF

Vale lembrar que Torres foi acusado de participar de ações e omissões ligadas à tentativa de interferir no processo democrático e ao planejamento que antecedeu os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, motivo central de sua condenação e da ordem de prisão.

Torres foi condenado a 24 anos de prisão em regime inicial fechado. A execução imediata da pena foi autorizada após o fim do prazo para novos recursos. A decisão alcança também outros réus envolvidos no mesmo processo.

A defesa havia solicitado que o ex-ministro pudesse cumprir a pena em unidades consideradas mais seguras, como a Superintendência da Polícia Federal ou o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. Os advogados argumentaram que Torres faz uso de medicação contínua para tratar depressão e que haveria risco à sua integridade física em instalações prisionais comuns. O pedido, no entanto, não foi atendido.

Vídeo sobre prisão de Anderson Torres (Vídeo: reprodução/ YouTube/ CNN Brasil)

Local onde Torres cumprirá a pena

O ex-ministro foi levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. O espaço costuma receber presos com perfil considerado sensível ou que têm histórico de atuação policial, como é o caso de Torres, que também já foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

A chegada de Torres ao batalhão ocorreu sob escolta, após ele deixar voluntariamente o escritório onde estava no momento em que recebeu a notificação da Justiça.