Santa Isabel realiza capacitação sobre notificação de acidentes de trabalho

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel realizou uma capacitação técnica voltada à notificação de acidentes de trabalho, reforçando o compromisso do município com a saúde do trabalhador e o fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde.

O treinamento foi ministrado por técnicos do CEREST de Guarulhos (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), em parceria com o Departamento de Vigilância em Saúde municipal. Participaram enfermeiros assistenciais da UPA, da Santa Casa de Santa Isabel e profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS).

Durante a capacitação, foram abordados os critérios para caracterização dos acidentes relacionados ao trabalho, os fluxos de notificação, o correto preenchimento das fichas nos sistemas oficiais e a importância do registro em tempo oportuno.

A notificação adequada é fundamental para identificar o perfil dos agravos no município, subsidiar ações preventivas e orientar políticas públicas voltadas à proteção do trabalhador. A iniciativa reforça a integração entre assistência e vigilância, garantindo atendimento qualificado e fortalecendo a rede municipal de saúde