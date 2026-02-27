Tarcísio minimiza rumores e afirma que relação com Flávio “sempre foi sólida”

Reunião no Palácio dos Bandeirantes ocorre em meio às articulações para 2026 e discussões sobre composição de chapa em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (27) que sua relação com o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) “nunca teve arestas”. A declaração foi dada após reunião entre os dois no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Segundo Tarcísio, o vínculo político e pessoal entre ambos sempre foi pautado por alinhamento e amizade. “Nunca teve arestas, sempre teve aqui amizade sólida”, declarou o governador ao comentar o encontro.

Encontro ocorre em meio às negociações eleitorais para 2026

A reunião acontece em um momento estratégico das articulações políticas para as eleições de 2026, especialmente no cenário paulista. Flávio Bolsonaro é apontado como pré-candidato ao Palácio do Planalto, enquanto Tarcísio é cotado para disputar a reeleição ao governo de São Paulo.

Aliados das duas lideranças classificam o encontro como parte do esforço para alinhar estratégias e fortalecer o palanque do PL no estado. O objetivo seria consolidar apoio mútuo e definir a composição da chapa majoritária.

Nos bastidores, o PL pressiona por maior espaço na chapa em São Paulo, especialmente na vaga de vice-governador.

Disputa interna por espaço na chapa paulista

Entre os nomes defendidos por integrantes do PL está o do presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado, citado como possível indicação para vice na chapa de Tarcísio.

O governador, no entanto, tem reiterado preferência por manter o atual vice, Felício Ramuth (PSD), o que amplia a tensão entre partidos aliados.

A reunião no Palácio dos Bandeirantes ocorreu antes de uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que homenageou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo.

Também participou do encontro o senador Rogério Marinho (PL-RN), secretário-geral do partido e um dos coordenadores da pré-campanha presidencial.

André do Prado, ex-prefeito de Guararema, Presidente da ALESP, cotado para vice na chapa de Tarcísio.

Tarcísio evita antecipar decisões sobre vice e Senado

Questionado sobre definições envolvendo candidaturas ao Senado e à vice-governadoria em São Paulo, Tarcísio afirmou que as decisões serão tomadas no momento apropriado.

“Será decidido nas convenções”, disse o governador, ao reforçar que as definições formais cabem às instâncias partidárias.

A declaração indica cautela diante das negociações em curso e evita consolidar compromissos antes da oficialização das candidaturas.

Flávio fala em “Projeto Brasil” e alinhamento político

Após o encontro, Flávio Bolsonaro publicou uma foto ao lado do governador nas redes sociais. Na legenda, destacou a construção de um projeto nacional conjunto.

“Vamos fazer história juntos, construindo o ‘Projeto Brasil’ para recolocar o país no caminho da prosperidade”, escreveu o senador. Ele também afirmou que estará ao lado de Tarcísio “não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros”.

No último fim de semana, Tarcísio já havia sinalizado que colocaria sua estrutura política à disposição do pré-candidato do PL no estado.

“Vamos nos colocar à disposição, discutir estratégia, mas sobretudo discutir um plano para o Brasil”, declarou o governador em evento público recente.

Vamos fazer história juntos, construindo o “Projeto Brasil” para recolocar o país no caminho da prosperidade.

Meu amigo Tarcísio @tarcisiogdf , vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros.

É necessário resgatar a capacidade de… pic.twitter.com/ibPTmt8aoM — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 27, 2026

Contexto político e cenário nacional

O encontro ocorre em meio a movimentações mais amplas no campo da direita brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, segue como figura central nas articulações políticas do grupo.

As tratativas em São Paulo são consideradas estratégicas, já que o estado representa o maior colégio eleitoral do país e pode ser decisivo tanto para a disputa presidencial quanto para a consolidação de alianças regionais.

A reunião desta sexta-feira sinaliza tentativa de unidade e alinhamento político, mesmo diante das disputas internas por espaço na chapa.

Próximos passos

Com a aproximação do calendário eleitoral, novas rodadas de negociação devem ocorrer entre as lideranças partidárias. A expectativa é que os partidos definam candidaturas e alianças nas convenções oficiais, previstas para 2026.

Até lá, encontros como o desta sexta-feira tendem a se repetir, com foco na consolidação de estratégias e na construção de um discurso unificado para o eleitorado paulista e nacional.