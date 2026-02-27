Hopi Hari lança promoção especial de março com ingresso feminino por R$ 1

Campanha do Mês da Mulher oferece 30 mil passaportes promocionais e promete movimentar o parque temático em Vinhedo (SP)

O parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, anunciou uma campanha especial para celebrar o Mês da Mulher em março de 2026. A ação garante ingressos a R$ 1 para mulheres a partir de 13 anos, com quantidade limitada e regras específicas para garantir o benefício.

A promoção é válida entre os dias 1º e 30 de março e faz referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Ao todo, serão disponibilizados 30 mil passaportes promocionais.

Como funciona a promoção de R$ 1 no Hopi Hari

A campanha é exclusiva para mulheres com 13 anos ou mais e permite a compra de apenas um ingresso por CPF. O benefício não é cumulativo com outras promoções vigentes no parque.

Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente no site oficial do parque, dentro da opção específica identificada como “Passaporti Mês da Mulher” no calendário de vendas.

Em algumas datas, o sistema pode indicar a mensagem “Indisponível”, sinalizando que o lote promocional daquele dia já foi esgotado. Quando houver disponibilidade, o botão de compra ficará ativo para inclusão no carrinho.

Os ingressos promocionais devem ser comprados no site oficial.

Na data escolhida, será obrigatório apresentar documento de identificação com foto nas catracas para validação do benefício.

Datas disponíveis: segundas-feiras concentram oferta

Embora o período oficial da campanha vá até 30 de março, a promoção tem sido aplicada principalmente às segundas-feiras do mês. Até o momento, as datas identificadas com o valor promocional são:

2 de março

9 de março

16 de março

23 de março

30 de março

O parque informa que novas datas podem ser abertas ao longo do mês, dependendo da demanda e disponibilidade de ingressos.

O que está incluso no ingresso promocional

O passaporte de R$ 1 garante acesso ao parque na data escolhida, porém não inclui despesas adicionais, como:

Alimentação

Estacionamento

Atrações com cobrança à parte

É importante que as visitantes estejam atentas às condições específicas no momento da compra.

Economia pode chegar a quase R$ 100

O valor regular do ingresso do Hopi Hari gira em torno de R$ 100, dependendo da data e da categoria escolhida. Com a promoção, a economia para o público feminino pode ser significativa.

A ação reforça a estratégia do parque de atrair visitantes em datas estratégicas, além de estimular o fluxo em dias de menor movimento, como as segundas-feiras.

Outra promoção: crianças entram gratuitamente até o fim de fevereiro

Além da campanha do Mês da Mulher, o Hopi Hari também mantém ativa, até 28 de fevereiro, uma promoção voltada ao público infantil. Crianças de até 12 anos podem entrar gratuitamente no parque, conforme regras estabelecidas no site oficial.

As iniciativas promocionais fazem parte do calendário de ações do parque para ampliar o público e estimular o turismo regional.

Hopi Hari: referência em entretenimento no interior paulista

Localizado a cerca de 70 quilômetros da capital paulista, o Hopi Hari é um dos principais parques temáticos do Brasil. O complexo reúne montanhas-russas, atrações radicais, áreas temáticas e programação especial ao longo do ano.

Com campanhas sazonais e descontos estratégicos, o parque busca manter a competitividade no setor de entretenimento e fortalecer sua presença entre os destinos turísticos mais procurados do estado.

Para garantir o ingresso promocional de R$ 1, é fundamental acompanhar o calendário oficial de vendas e realizar a compra com antecedência, já que os lotes são limitados.