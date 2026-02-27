Prefeitura de Poá passa a aceitar PIX para pagamento do IPTU e demais tributos municipais

Nova opção já disponível nos carnês de 2026 amplia a praticidade para os contribuintes; modalidade também poderá ser utilizada para ISS, taxas, alvarás, multas e valores inscritos em dívida ativa

A Prefeitura de Poá disponibiliza, de forma inédita na cidade, uma nova modalidade de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros tributos municipais: o sistema PIX, por meio de QR Code impresso diretamente nas folhas do carnê. A iniciativa garante mais comodidade, agilidade e acessibilidade aos contribuintes, permitindo que o tributo seja pago por qualquer instituição bancária, incluindo bancos digitais, opção que nem sempre está disponível para boletos tradicionais.

Todos os carnês de IPTU emitidos em 2026 já contam com o QR Code para pagamento via Pix. A funcionalidade também está disponível para quem emite o documento pela internet, que é gerado com essa opção integrada. Além do IPTU, a modalidade poderá ser utilizada para o pagamento de outros tributos municipais, como Imposto Sobre Serviços (ISS), taxas, alvarás, multas e valores inscritos em Dívida Ativa. A compensação ocorre de forma imediata, inclusive aos finais de semana e feriados.

O secretário da Fazenda de Poá, Sérgio Ruiz Armiliato, alerta que a administração municipal não envia cobranças ou links para pagamento de tributos por e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer outro meio eletrônico. “O carnê é entregue pelos Correios ou pode ser emitido exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura (www.poa.sp.gov.br). Não há outra modalidade de envio. Em caso de dúvida, o contribuinte deve entrar em contato com o Departamento de Tributos Imobiliários (IPTU) pelo telefone (11) 4634-2728”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza destacou que a adesão ao sistema Pix representa mais um avanço na modernização da gestão pública. “Para os cidadãos, a principal vantagem é a praticidade: não é necessário imprimir boletos ou se deslocar até agências bancárias, além da possibilidade de pagamento a qualquer hora. A implementação do QR Code Pix reforça nosso compromisso com a inovação, a eficiência administrativa e a oferta de serviços públicos mais acessíveis e modernos à população poaense”, finalizou.