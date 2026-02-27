Lula recebe campeão olímpico Lucas Braathen no Planalto após ouro histórico para o Brasil

Presidente celebra conquista inédita no esqui alpino e destaca importância da diversidade cultural na trajetória do atleta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta sexta-feira (27), no Palácio do Planalto, o medalhista olímpico Lucas Pinheiro Braathen, responsável por uma conquista inédita para o país nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O esquiador garantiu a medalha de ouro no slalom gigante durante os Jogos realizados em Milão-Cortina 2026, na Itália, tornando-se o primeiro atleta a colocar o Brasil no topo do pódio em uma edição de inverno da competição.

Ouro histórico no esqui alpino

A medalha foi conquistada no dia 14 de março, na prova de slalom gigante — modalidade do esqui alpino que exige técnica, velocidade e precisão em descidas de alta intensidade.

Braathen, de 25 anos, registrou o tempo total de 2min25s, incluindo 1min11s08 na segunda descida, desempenho que lhe garantiu o lugar mais alto do pódio.

Com o resultado, ele se tornou o primeiro sul-americano a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, marco histórico para o esporte brasileiro.

Encontro no Planalto e reconhecimento oficial

Durante a visita ao Planalto, Lula parabenizou o atleta pela conquista e agradeceu pela decisão de competir sob a bandeira brasileira. Também participaram do encontro a primeira-dama Janja e o ministro do Esporte, André Fufuca.

Em tom descontraído, o presidente questionou o atleta sobre os riscos da modalidade, mencionando a velocidade que pode chegar a 140 km/h durante as descidas. A atriz Isadora Cruz, namorada de Braathen, respondeu em tom de brincadeira: “Não vai dar [uma trombada], a reza é forte”.

O encontro simboliza o reconhecimento institucional à conquista e reforça a valorização do esporte de alto rendimento no país.

Identidade brasileira e decisão de competir pelo país

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Braathen nasceu na Noruega e construiu parte da carreira representando o país europeu. Posteriormente, decidiu competir pelo Brasil após romper com a federação norueguesa.

Durante o encontro, o atleta destacou o orgulho de sua identidade multicultural.

“A gente é um país que tem muita diversidade para oferecer e isso é o poder da nossa cultura”, afirmou.

A escolha de defender o Brasil trouxe visibilidade inédita aos esportes de neve no país, tradicionalmente associado a modalidades de verão.

Impacto da conquista para o esporte brasileiro

A medalha de ouro nos Jogos de Inverno amplia o horizonte esportivo brasileiro e reforça a presença do país em modalidades pouco exploradas historicamente.

A vitória de Braathen representa não apenas um feito individual, mas um avanço simbólico para o esporte nacional em competições de inverno, área em que o Brasil sempre teve participação modesta.

A conquista também impulsiona investimentos, interesse do público e novos projetos voltados à formação de atletas em modalidades de neve.

Brasil nos Jogos de Inverno: um novo capítulo

A campanha em Milão-Cortina 2026 entra para a história como a melhor do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, consolidando um novo momento para o país na competição.

Com a medalha de ouro no slalom gigante, Lucas Pinheiro Braathen inaugura um capítulo inédito no esporte brasileiro e se torna referência para futuras gerações.

O encontro no Planalto reforça o peso institucional da conquista e marca oficialmente a celebração de um feito histórico para o Brasil no cenário olímpico mundial.