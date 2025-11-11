Inflação recua para 0,09% em outubro e atinge menor nível para o mês desde 1998

A inflação no Brasil subiu abaixo do esperado pelo mercado em outubro e atingiu o menor patamar em 27 anos para o mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, registrou alta de 0,09%, após avanço de 0,48% em setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio abaixo das projeções de analistas, que estimavam alta entre 0,10% e 0,16%. Essa é a menor taxa para outubro desde 1998, quando a variação foi de apenas 0,02%.

Com o desempenho, a inflação acumula alta de 3,73% em 2025 e 4,68% nos últimos 12 meses, ante 5,17% no período anterior. Apesar da desaceleração, o resultado ainda supera o teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, de 3% com intervalo de tolerância até 4,5%.

Energia elétrica tem maior impacto e ajuda a conter o índice

A energia elétrica residencial foi o principal fator de desaceleração da inflação no mês, com queda de 2,39%, o que representou impacto negativo de 0,10 ponto percentual no IPCA.

Segundo o IBGE, o movimento reflete a mudança na bandeira tarifária: em setembro, vigorava a vermelha patamar 2, com cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos; em outubro, passou para a vermelha patamar 1, com taxa menor, de R$ 4,46.

Outros itens que contribuíram para segurar a inflação foram os aparelhos telefônicos (-2,54%) e o seguro de automóveis (-2,13%).

Vestuário tem maior alta entre os grupos

Entre os nove grupos pesquisados, Vestuário registrou a maior variação positiva, com avanço de 0,51%. As principais altas ocorreram em calçados e acessórios (0,89%) e roupa feminina (0,56%).

Veja o resultado dos grupos do IPCA em outubro:

Alimentação e bebidas: 0,01%

0,01% Habitação: -0,30%

-0,30% Artigos de residência: -0,34%

-0,34% Vestuário: 0,51%

0,51% Transportes: 0,11%

0,11% Saúde e cuidados pessoais: 0,41%

0,41% Despesas pessoais: 0,45%

0,45% Educação: 0,06%

0,06% Comunicação: -0,16%

Alimentação se mantém estável

O grupo Alimentação e bebidas, de maior peso no índice, ficou praticamente estável em outubro, com alta de 0,01% — o menor resultado para o mês desde 2017.

A alimentação no domicílio caiu 0,16%, com destaque para as quedas no arroz (-2,49%) e no leite longa vida (-1,88%). Em contrapartida, itens como batata-inglesa (8,56%) e óleo de soja (4,64%) ficaram mais caros.

Já a alimentação fora de casa acelerou, passando de 0,11% em setembro para 0,46% em outubro, impulsionada por lanches (0,75%) e refeições (0,38%).

Saúde, transportes e despesas pessoais também sobem

O grupo Saúde e cuidados pessoais (0,41%) teve o maior impacto no índice geral (0,06 p.p.), influenciado por artigos de higiene pessoal (0,57%) e planos de saúde (0,50%).

Em Despesas pessoais (0,45%), os destaques foram o empregado doméstico (0,52%) e o pacote turístico (1,97%).

O grupo Transportes (0,11%) refletiu a alta das passagens aéreas e dos combustíveis, com exceção do óleo diesel, que caiu 0,46%. O IBGE também registrou a incorporação do reajuste médio de 14,34% nas tarifas de táxi em Campo Grande, vigente desde setembro.

Com a desaceleração de outubro, a inflação mantém trajetória de estabilidade, favorecida pelo recuo na conta de luz e pela estabilidade nos preços dos alimentos.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou recentemente ter “maior convicção” de que a taxa básica de juros de 15% ao ano é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta no médio prazo.

Apesar da melhora nos indicadores, economistas alertam que o IPCA ainda se mantém acima do teto da meta e que o comportamento dos preços administrados e do mercado de trabalho será determinante para o cenário inflacionário do fim de 2025.