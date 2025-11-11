Polícia Civil de SP realiza nova operação contra adulteração de bebidas alcoólicas

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (11) mais uma fase de uma operação voltada ao combate a uma rede criminosa envolvida na produção e venda de bebidas alcoólicas adulteradas com substâncias tóxicas, como o metanol.

Nesta etapa, são cumpridos 21 mandados de busca em seis estados: Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Bahia. A operação é coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar/Deic), da capital paulista.

A investigação teve início a partir da prisão de Ilson de Sales do Amor Divino, apontado como um dos principais fornecedores de insumos para a produção de destilados adulterados. O objetivo das ações é mapear os núcleos de pessoas envolvidas na cadeia de produção e circulação de bebidas falsificadas e interromper essas atividades ilegais.

Na primeira fase da operação, a polícia apreendeu produtos, maquinários, insumos, celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar nas investigações. Pelo menos cinco pessoas foram presas em flagrante durante a ação.

Testes preliminares realizados nos locais já indicaram adulteração de bebidas, embora não haja confirmação de que todas tenham sido contaminadas com metanol.

A operação segue em andamento, com o objetivo de proteger consumidores e desarticular a rede criminosa que atua na produção e distribuição de bebidas perigosas à saúde.