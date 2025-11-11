Ação ‘Porta do Enem’ leva acolhimento e incentivo a estudantes de Itaquá

Iniciativa contou com a participação dos professores do Aprova

A Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba realizou no último domingo (10) a ação Porta do Enem para acolher e incentivar os estudantes na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A iniciativa contou com a participação de professores do Aprova Itaquá, que acompanharam os alunos durante todo o ano letivo, e demais servidores da secretaria.

As equipes se dividiram em cinco escolas estaduais do município, sendo elas a Homero Fernando Milano, na Vila Zeferina, a Zilda Braconi Amador, na Vila Bartira, a Vila Ercília Algarve, no Jardim do Algarve, a Edina Álvares Barbosa, na Vila Japão, e a Eugênio Victorio Deliberato, no Jardim Gonçalves, para recepcionar os estudantes com acolhimento e mensagens positivas.

Os participantes receberam um kit especial contendo uma ecobag personalizada, caneta, água e barrinha de cereal. “Acolher os estudantes em um momento decisivo faz toda a diferença. Estar na porta das escolas com uma mensagem positiva e um abraço da equipe e dos professores que os acompanharam ao longo do ano é uma forma de demonstrar cuidado e incentivo”, disse a secretária Hadla Issa.

Além de apoiar os participantes do Enem, a ação buscou divulgar o cursinho Aprova Itaquá para aqueles que desejam se preparar melhor para as próximas edições do exame. Os estudantes do programa passaram por oito meses de preparação intensiva com aulas, simulados e acompanhamento pedagógico.

No dia 1 deste mês, inclusive, foi promovido um aulão de revisão com estratégias de estudo e orientações práticas em matemática, linguagens, química, geografia e história. Os inscritos foram recepcionados com café de boas-vindas, curtiram uma apresentação musical, aula de zumba e participaram do sorteio de brindes.

“Essa é uma iniciativa que mostra o quanto acreditamos no potencial dos nossos jovens. O Enem é a porta de entrada para um futuro promissor e o nosso papel é garantir que todos tenham a oportunidade de se preparar e sonhar mais alto. O Aprova Itaquá é um exemplo de política pública que transforma vidas”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.