Eve, da Embraer, realiza primeiro voo do protótipo de carro voador no interior de São Paulo

A Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, realizou nesta sexta-feira (19) o primeiro voo do protótipo em escala real de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), popularmente conhecida como “carro voador”. O teste ocorreu no centro de ensaios da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, e representa um marco no desenvolvimento do projeto.

O voo inaugural marca o início da fase de testes em voo, etapa essencial no processo de certificação da aeronave junto às autoridades regulatórias. Segundo a empresa, estão previstos centenas de voos ao longo de 2026, com o objetivo de validar desempenho, segurança e sistemas da aeronave.

Tecnologia e validações iniciais

Durante o primeiro teste, a Eve confirmou o funcionamento da arquitetura da aeronave, dos controles fly-by-wire e do sistema de propulsão integrado. De acordo com a empresa, o protótipo apresentou comportamento compatível com os modelos e simulações desenvolvidos ao longo dos últimos anos.

A próxima fase prevê a ampliação gradual do envelope de voo, incluindo os testes de transição do voo vertical para o voo sustentado pelas asas, considerada uma das etapas mais complexas do projeto.

Certificação e início das operações

A Eve trabalha com a expectativa de obter a certificação da aeronave e iniciar as primeiras entregas em 2027, quando o modelo deve começar a operar comercialmente em rotas urbanas de curta distância. O cronograma representa um ajuste em relação ao planejamento inicial, refletindo a complexidade regulatória e técnica do setor.

A empresa informou que seis protótipos em conformidade serão utilizados ao longo da campanha completa de testes em voo, reforçando o compromisso com os requisitos de segurança e certificação.

Demanda e mercado de mobilidade aérea urbana

Antes mesmo do início da produção, a Eve já acumula quase 3 mil pedidos potenciais de sua aeronave eVTOL, sinalizando forte interesse do mercado global por soluções de mobilidade aérea urbana.

O segmento é considerado estratégico para o futuro da Embraer, que aposta no desenvolvimento de aeronaves elétricas como parte da transição para um transporte mais sustentável, silencioso e eficiente nas grandes cidades.

Investimentos e parceiros

A Eve estreou na Bolsa de Valores de Nova York em 2022 e, ao longo dos últimos anos, recebeu novos aportes financeiros, incluindo investimentos do BNDES e da própria Embraer. O projeto também conta com a participação de investidores e parceiros estratégicos do setor aeronáutico e de mobilidade.

Com o voo inaugural concluído, a Eve dá um passo decisivo rumo à consolidação do carro voador brasileiro como uma alternativa real para o transporte urbano do futuro.