Operação Papai Noel resulta em prisão por posse ilegal de arma em Poá

Homem se passava por policial e foi detido pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento preventivo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá prendeu, na manhã desta quinta-feira (18), um homem por posse ilegal de arma de fogo, uso indevido de distintivo da Polícia Militar e porte de duas facas durante uma ação da Operação Papai Noel realizada nos centros comerciais da cidade. A ocorrência foi registrada na avenida Getúlio Vargas, em Calmon Viana, quando agentes desconfiaram de uma motocicleta com a placa parcialmente coberta.

A prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina da GCM, intensificado em razão da Operação Papai Noel, que tem como objetivo reforçar a segurança pública no período de maior movimentação no comércio e nas vias da cidade. Durante o deslocamento pela avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias de comércio da cidade, a equipe da se deparou com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos e com a placa coberta por uma espécie de “aranha”, acessório comumente utilizado para transportar objetos presos à motocicleta. A situação chamou a atenção da equipe, uma vez que a cobertura parcial da placa dificulta a identificação do veículo, o que pode caracterizar tentativa de ocultação.



Diante da suspeita, os guardas deram sinal de parada. Ao realizar a busca pessoal, os guardas encontraram em posse de um dos suspeitos uma arma de fogo calibre 380, com numeração raspada, acompanhada de 12 munições intactas. Também foram localizados um distintivo da Polícia Militar, apesar de o indivíduo não integrar os quadros da corporação, além de diversos medicamentos e duas facas.



A Guarda Civil Municipal deu voz de prisão ao suspeito e conduziu os dois ocupantes da motocicleta ao Distrito Policial de Poá, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão, que ratificou a prisão. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para os procedimentos legais e para perícia, conforme determinação da Polícia Civil.



O secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, destacou a relevância da prisão, principalmente pelo fato de se tratar de um indivíduo que estaria se passando por policial. Segundo ele, a atuação rápida e técnica da GCM demonstram o preparo da corporação e o compromisso da administração municipal com a segurança pública.



“A ocorrência é um exemplo de como o policiamento preventivo e a atenção aos detalhes podem resultar em prisões importantes. A identificação de uma irregularidade aparentemente simples, como a placa encoberta de uma motocicleta, acabou levando à retirada de circulação de uma arma de fogo e de um indivíduo que representava potencial risco à sociedade”, disse o secretário.