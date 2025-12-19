Após quase 20 anos, obra habitacional mais atrasada de São Paulo é finalmente entregue em Ferraz de Vasconcelos

Quase duas décadas após o início das obras, moradores de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, receberam nesta sexta-feira (19) as chaves do Residencial Morar Bem II, um dos empreendimentos habitacionais mais emblemáticos do estado devido ao longo histórico de atrasos. A entrega das 188 unidades habitacionais ocorreu com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; do deputado federal, Rodrigo Gambale; do prefeito de Poá, Saulo Souza; do prefeito de Santa Isabel Dr. Carlos Chinchilla; e da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale.

O projeto teve início em 2007 e deveria ter sido concluído em 2009, mas enfrentou sucessivas paralisações ao longo dos anos. Em 2024, o empreendimento chegou a constar em levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) como a obra mais atrasada entre 644 projetos fiscalizados pelo órgão.

Projeto sofreu paralisações e abandono de empresas

O plano original previa investimento de R$ 27,3 milhões do governo federal e R$ 2,7 milhões da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, mas desde o início foram registrados entraves técnicos e financeiros. Ao longo da execução, duas empresas contratadas abandonaram as obras, sendo que a segunda alegou incapacidade financeira para cumprir o contrato.

Durante anos, o canteiro permaneceu inativo, enquanto famílias que viviam em áreas de risco aguardavam a conclusão das moradias prometidas.

Governo estadual assumiu obra em 2024

No primeiro semestre de 2024, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos solicitou apoio ao governo estadual para destravar o projeto. A gestão do governador Tarcísio de Freitas decidiu assumir a conclusão do residencial por meio do programa Casa Paulista, destinando um investimento total de R$ 37,1 milhões.

A obra passou a ser executada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o que permitiu a finalização do empreendimento e a entrega das unidades à população.

Como são as moradias do Residencial Morar Bem II

O Residencial Morar Bem II é composto por 188 unidades habitacionais, sendo:

176 casas assobradadas com dois dormitórios e 54 m² de área privativa

com e 12 unidades com três dormitórios e 66 m² de área privativa

Todas as moradias contam com sala, cozinha, banheiro e lavanderia, oferecendo melhores condições de moradia às famílias beneficiadas.

Entrega marca fim de uma espera histórica

A cerimônia oficial reuniu autoridades estaduais e municipais e marcou o encerramento de uma das mais longas esperas da política habitacional paulista. Após quase 20 anos, o Residencial Morar Bem II deixa de ser símbolo de atraso e passa a representar dignidade, segurança e moradia definitiva para centenas de famílias de Ferraz de Vasconcelos.