Prefeitura de Santa Isabel realiza nebulização veicular contra a dengue no bairro Monte Serrat

A Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Vigilância em Saúde, informa que já foram confirmados os primeiros casos positivos de dengue em 2026, com maior incidência registrada no bairro Jardim Monte Serrat.

Diante desse cenário, o município realizará a nebulização veicular com inseticida, uma ação estratégica que tem como objetivo eliminar os mosquitos adultos transmissores da dengue, contribuindo para a redução da circulação do vírus e a prevenção de novos casos.

A Vigilância em Saúde destaca que a nebulização é uma medida complementar e necessária neste momento, mas reforça que a principal forma de combate à dengue continua sendo a eliminação dos criadouros do mosquito, o que depende diretamente da colaboração da população. Manter quintais limpos, eliminar recipientes que acumulam água e adotar cuidados diários são atitudes fundamentais para o controle da doença.

Orientações importantes aos moradores durante a aplicação:

Manter portas, portões, janelas e cortinas abertas;

Guardar ou proteger adequadamente alimentos;

Manter animais de estimação em local seguro e protegido.

A nebulização será realizada exclusivamente no bairro Monte Serrat, nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, no período da tarde, a partir das 18h, horário em que os mosquitos costumam sair de seus abrigos, garantindo maior eficácia do procedimento.

A Prefeitura ressalta que a realização da ação está condicionada às condições climáticas. Em caso de chuva ou instabilidade do tempo, a nebulização poderá ser remanejada para outra data, que será previamente informada à população.

A Administração Municipal conta com a colaboração de todos para o sucesso da ação e reforça o compromisso com a saúde pública e o combate à dengue em Santa Isabel.