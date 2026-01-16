Enem 2025: resultado é divulgado e já pode ser consultado na Página do Participante

Notas foram liberadas pelo MEC e pelo Inep; exame segue como principal porta de entrada para universidades no Brasil e no exterior

Notas do Enem 2025 já estão disponíveis

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já pode ser consultado pelos candidatos. As notas foram divulgadas nesta sexta-feira, 16 de janeiro, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

O acesso é feito exclusivamente pela Página do Participante, mediante login gov.br, com CPF e senha cadastrados. A divulgação marca uma das etapas mais aguardadas do calendário educacional brasileiro.

Quem já pode consultar as notas

Todos os participantes que realizaram o Enem 2025 na aplicação regular, ocorrida nos dias 9 e 16 de novembro, já têm acesso ao desempenho individual nas provas.

No caso dos treineiros — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para autoavaliação —, o Inep informa que as notas serão liberadas em até 60 dias, conforme o cronograma oficial.

Importância do Enem para o acesso ao ensino superior

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. A nota obtida no exame permite ao candidato disputar vagas em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de instituições privadas, programas de bolsas de estudo e financiamento estudantil.

Além do cenário nacional, o Enem também é aceito por dezenas de instituições internacionais, ampliando as possibilidades acadêmicas para estudantes brasileiros.

Sisu 2026 começa na próxima semana

O Sisu, programa do MEC que seleciona estudantes para universidades públicas, terá inscrições abertas a partir de segunda-feira (19) e seguirá até sexta-feira (23).

Durante o período, os candidatos poderão escolher até duas opções de curso, acompanhando diariamente as notas de corte, que variam conforme a concorrência e o número de vagas ofertadas por cada instituição.

Aplicações do Enem 2025

As provas do Enem 2025 foram aplicadas em duas modalidades. A versão regular ocorreu nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Já uma aplicação especial foi realizada em três municípios do Pará, com provas aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido a situações logísticas específicas.

Como acessar o resultado do Enem 2025

Para consultar a nota, o candidato deve acessar a Página do Participante e seguir o procedimento padrão:

Entrar na plataforma do Enem e selecionar a opção de acesso com gov.br

Informar CPF e senha cadastrada

e Acessar a aba “Resultado” e selecionar o ano 2025

O sistema exibe as notas por área do conhecimento e a nota da redação, um dos principais critérios de classificação em processos seletivos.

Conclusão

Com a divulgação do resultado do Enem 2025, milhões de estudantes passam a planejar os próximos passos rumo ao ensino superior. A partir das notas, será possível disputar vagas em universidades públicas, buscar bolsas em instituições privadas e até concorrer a oportunidades acadêmicas fora do país, consolidando o exame como um dos instrumentos centrais da política educacional brasileira.