Itaquá sedia 1ª Assembleia Extraordinária do Conselho de Prefeitos do CONDEMAT+

Assinatura de protocolos garantiu adesão ao programa Todas In-Rede e parceria com o Centro de Referência e Apoio para Pessoas com TEA e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência

Itaquaquecetuba recebeu a 1ª Assembleia Extraordinária do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), reunindo lideranças regionais em um encontro voltado ao fortalecimento de políticas públicas inclusivas. A reunião foi realizada na Casa da Mulher para alinhar demandas dos municípios consorciados relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, buscando apoio, orientações e parcerias com o governo estadual.

Estiveram presentes o presidente do CONDEMAT+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, o prefeito anfitrião de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, e o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Marcos da Costa. Também participaram a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, e os prefeitos Celso Florêncio (Jacareí), Saulo Souza (Poá) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), além dos vice-prefeitos Said Raful (Suzano) e Toshi Onoda (Biritiba Mirim).

O prefeito Eduardo Boigues deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância da integração entre os municípios para o avanço de políticas públicas mais eficazes. “Receber esse encontro em Itaquaquecetuba é motivo de orgulho. A integração entre os municípios é fundamental para fortalecer políticas públicas e garantir avanços reais para a população”, disse. Estiveram presentes ainda a primeira-dama e secretária da Mulher de Biritiba Mirim, Roberta Taino, o secretário de Assistência Social de Guararema, Vanderlon Gomes, o secretário de Governo de Mogi das Cruzes, Guilherme Server, e a primeira-dama de Suzano, Débora Raful Ishi.

O encontro, que ocorreu na quinta-feira (30), foi marcado pela formalização de importantes protocolos de intenções, consolidando um avanço histórico na agenda de inclusão do consórcio, que se torna o primeiro a aderir ao programa estadual Todas In-Rede de forma regionalizada, iniciativa que envolve autonomia, trabalho, renda, prevenção à violência e comunicação acessível às mulheres com deficiência. O secretário estadual Marcos da Costa ressaltou a importância da cooperação entre Estado e municípios na construção de políticas inclusivas. “Quando Estado e municípios atuam de forma conjunta, conseguimos ampliar o alcance das políticas públicas e garantir mais inclusão e oportunidades para a população”, destacou.

Outro protocolo firmado estabelece parceria com o Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, que prevê capacitação de profissionais e apoio técnico aos municípios, fortalecendo o atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social. Também foi anunciada a implantação de uma unidade do Centro TEA Paulista na região com a expectativa de que os municípios consorciados possam se candidatar a receber a unidade. A definição depende de espaço e estrutura das cidades.