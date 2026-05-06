Serviços Urbanos realizam limpeza e desentupimento de córrego na Vila Corrêa

Intervenção integra ações preventivas e reforça alerta contra o descarte irregular de lixo

Nesta terça-feira (5), a Secretaria de Serviços Urbanos realizou a limpeza e o desentupimento do córrego localizado na Av. Brasil, 663, na Vila Corrêa. Esta intervenção teve como principal objetivo garantir o fluxo adequado das águas pluviais e prevenir possíveis alagamentos na região.

A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção preventiva executado pela pasta, que contempla diversos pontos do município. Com a retirada de resíduos e a desobstrução do leito, o serviço contribui para a melhoria das condições de drenagem urbana e para a preservação do meio ambiente.

Durante os trabalhos, foi constatada a presença de lixo descartado de forma irregular, o que reforça a necessidade de conscientização da população. O acúmulo de resíduos em córregos e galerias compromete o funcionamento do sistema, além de representar riscos à saúde pública e ao equilíbrio ambiental.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou a importância da colaboração dos moradores. “A Prefeitura realiza ações permanentes de limpeza e manutenção, mas é fundamental que cada cidadão contribua, fazendo o descarte correto dos resíduos. Essa é uma responsabilidade coletiva, que impacta diretamente na prevenção de alagamentos e na qualidade de vida da população”, afirmou.