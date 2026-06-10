APAE de Itaquá recebe duas vans para fortalecer capacidade de atendimento

Veículos vão auxiliar a estrutura da instituição, que atende centenas de usuários e famílias na cidade

A Prefeitura de Itaquaquecetuba intermediou, na segunda-feira (8), a entrega de duas vans zero quilômetro, modelo Renault Master, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que atualmente atende 732 famílias no município. Os veículos foram adquiridos pela própria entidade com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Alvino, no valor de R$ 680 mil, viabilizada por meio da Secretaria de Assistência Social.

Os dois veículos serão utilizados no transporte de passageiros assistidos pela instituição. Um deles é uma van executiva com capacidade para 18 passageiros, além do motorista. O outro é adaptado para o transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com espaço para oito passageiros, três cadeirantes e o motorista, garantindo mais acessibilidade, segurança e conforto aos usuários.

“Auxiliar e apoiar instituições como a APAE é uma das nossas prioridades. Entendemos a importância do trabalho desenvolvido pela entidade e o impacto positivo que ele gera na vida de centenas de usuários e famílias de Itaquá”, afirmou o secretário de Assistência Social e Saúde, Gabriel Rocha.

O deputado esteve presente na solenidade e destacou a importância de políticas públicas que fortaleçam a inclusão. “Todo o processo de tramitação foi feito de forma que os veículos fossem disponibilizados o quanto antes. Parabenizo o secretário Gabriel, o prefeito Eduardo e todos os envolvidos por esse trabalho conjunto. Sabemos da importância que a APAE tem para o município e do impacto positivo que esses veículos terão no atendimento aos usuários e suas famílias.”

“Seguimos à disposição para fortalecer essa parceria com a APAE e contribuir para que a instituição continue oferecendo um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado e acessível”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

A APAE está localizada na rua Distrito Federal, 205 – Vila São Judas Tadeu, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 94714-6404.