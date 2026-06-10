Poá abre inscrições para cursos gratuitos de drywall, molduras e rodapés em parceria com o Sebrae

Capacitações serão realizadas em uma carreta móvel instalada na Praça de Eventos e têm como objetivo qualificar profissionais para atuar no setor da construção civil

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de instalação de paredes e forros em drywall e de aplicação de molduras e rodapés, realizados em parceria com o Sebrae. As capacitações, que fazem parte do programa Mãos que Fazem, têm como objetivo qualificar profissionais para atuar no setor da construção civil, ampliando as oportunidades de emprego, geração de renda e empreendedorismo.

O curso “Aprenda técnicas de instalações de paredes e forros em drywall” será realizado de 25 de junho a 14 de julho, das 8 às 12 horas. Durante a formação, os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos sobre instalação, montagem e acabamento de sistemas em drywall, segmento que vem ganhando cada vez mais espaço na construção civil. Para se inscrever é preciso preencher um formulário digital disponível no site da Prefeitura de Poá (www.poa.sp.gov.br).

Já o curso “Aprenda sobre técnicas de aplicação de molduras e rodapés” acontecerá entre os dias 29 de junho e 7 de julho, das 13 às 17 horas. A capacitação abordará técnicas de instalação, acabamento e aplicação desses elementos, proporcionando conhecimentos que podem ser utilizados tanto na prestação de serviços quanto no desenvolvimento de negócios próprios. Para se inscrever é preciso preencher um formulário digital disponível no site da Prefeitura de Poá (www.poa.sp.gov.br).

As aulas serão realizadas na carreta móvel do Sebrae, que será instalada na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (Avenida Antônio Massa, 150 – Centro).

A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Poá, Flavia Souza, destacou a importância da iniciativa para promover oportunidades e fortalecer a qualificação profissional da população. “Nosso objetivo com o programa Mãos que Fazem é oferecer ferramentas para que as pessoas possam aprender uma nova profissão, conquistar autonomia financeira e transformar suas vidas. Essa parceria com o Sebrae amplia ainda mais as oportunidades para os moradores de Poá, preparando-os para atuar em áreas que possuem grande demanda por mão de obra qualificada”, afirmou.

SERVIÇO

Curso: Aprenda técnicas de instalações de paredes e forros em drywall

Data: 25 de junho a 14 de julho

Horário: das 8 às 12 horas

Local: Carreta do Sebrae – Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe

Endereço: Avenida Antônio Massa, 150 – Centro, Poá

Curso: Aprenda sobre técnicas de aplicação de molduras e rodapés

Data: 29 de junho a 7 de julho

Horário: das 13 às 17 horas

Local: Carreta do Sebrae – Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe

Endereço: Avenida Antônio Massa, 150 – Centro, Poá