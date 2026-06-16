Carreta da Mamografia segue em Poá até 20 de junho e reforça prevenção ao câncer de mama

Mulheres ainda podem realizar o exame gratuitamente na Praça de Eventos; ação amplia o acesso ao diagnóstico precoce e fortalece o cuidado com a saúde feminina

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça o convite para que as mulheres poaenses aproveitem a oportunidade de realizar gratuitamente o exame de mamografia na Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que permanece na Praça de Eventos até o próximo dia 20 de junho. A iniciativa amplia o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama e complementa o trabalho permanente desenvolvido pelo município em prol da saúde da mulher.

Desde o início dos atendimentos, a carreta tem recebido mulheres de diferentes regiões da cidade, oferecendo exames de forma rápida, gratuita e acessível. A ação integra a estratégia da administração municipal de ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce, fundamentais para aumentar as chances de sucesso no tratamento da doença.

Os atendimentos na Carreta da Mamografia são realizados por demanda espontânea, com distribuição diária de 50 senhas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, são distribuídas 25 senhas, com atendimento das 8h às 12h.

Para realizar a mamografia, mulheres com idade entre 35 e 49 anos devem apresentar pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG. Já as mulheres de 50 a 74 anos precisam apresentar apenas RG e Cartão SUS. Para mulheres acima de 74 anos, também é necessário apresentar pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG.

O exame é totalmente gratuito, sem qualquer cobrança em nenhuma etapa do atendimento. As imagens são entregues impressas logo após a realização do procedimento, e o laudo fica disponível em até 48 horas pela internet. No momento do atendimento, a paciente recebe um protocolo com login e senha para acesso ao resultado.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da participação das mulheres que ainda não realizaram o exame e reforçou o convite para que aproveitem a presença da unidade móvel no município. “A carreta está oferecendo uma excelente oportunidade para que as poaenses realizem seus exames de forma gratuita e com toda a comodidade. Quem ainda não fez sua mamografia deve aproveitar essa ação, porque a prevenção continua sendo o melhor caminho para salvar vidas”, afirmou.

O secretário de Saúde, Silvanei Mamed, ressaltou que o exame é uma das principais ferramentas para a identificação precoce do câncer de mama. “A mamografia é fundamental para detectar alterações ainda nos estágios iniciais da doença, muitas vezes antes mesmo do surgimento dos sintomas. Quanto mais cedo ocorre o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento e cura. Por isso, é muito importante que as mulheres procurem a carreta e realizem o exame”, explicou.

Serviço

Carreta da Mamografia – Programa Mulheres de Peito

Local: Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150 – Centro)

Período: Segue até 20 de junho

Horários: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h | Sábados, das 8h às 12h